مقاتلی: دنبال تبدیل دشتی به قطب انرژی خورشیدی جنوب کشور هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در آئین افتتاح ۱۱۴ نیروگاه خورشیدی استان بوشهر در روستای باغان و با حضور فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر و امام جمعه شهرستان و رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر و جمعی مسئولان استانی، شهرستانی و بخش با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: امروز یکی از نیازهای اساسی کشور، ایجاد و گسترش نیروگاه‌های خورشیدی است و حسب نگاه ویژه دولت چهاردهم و در رأس آن شخص رئیس جمهور و تأکیدات استاندار بوشهر، در این راستا شهرستان دشتی با شتاب قابل‌توجهی در این مسیر حرکت می‌کند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه این شهرستان در حال تبدیل شدن به قطب انرژی جنوب کشور است، افزود: امسال حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان اختصاص یافته که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ۵۰۰ مگاوات برق از این ظرفیت تأمین خواهد شد.

مقاتلی همچنین از تکمیل دو نیروگاه خورشیدی در بخش شنبه و طسوج خبر داد و گفت: این دو نیروگاه با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات در حال اجراست و امیدواریم پیش از آغاز پیک مصرف تابستان وارد مدار تولید شود.

به گفته مسئولان، بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مهم در تأمین پایدار انرژی و توسعه اقتصادی شهرستان دشتی و استان بوشهر خواهد بود.