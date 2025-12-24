به گزارش خبرگزاری مهر، رسول رستمی، در «همایش ملی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی» با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای عبور پایدار از محدودیت‌های برق، اظهار داشت: مدیریت پیک برق و کاهش خاموشی‌ها نیازمند یک پویش فراگیر استانی و ملی با مشارکت همه ارکان تصمیم‌گیر، شبکه بانکی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به تجربه محدودیت‌های برق در بخش‌های مختلف کشور و استان افزود: استمرار تولید و خدمات‌رسانی در تابستان‌های پیش‌رو، مستلزم حرکت هدفمند به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس‌های کوچک تا بزرگ است.

رستمی با تشریح ظرفیت‌های استان اظهار کرد: در استان حدود سه هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق وجود دارد و در منطقه عسلویه نیز حدود ۸۰۰ مگاوات برق مازاد گزارش شده است؛ با این حال در زمان پیک مصرف، اصلاح الگوی مصرف و تکمیل زنجیره تأمین برق پایدار باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به نیاز بخش‌های تولیدی استان تصریح کرد: مطابق برنامه‌های بخش کشاورزی و شیلات، برآورد نیاز برای اصلاح ساختار تأمین برق و پشتیبانی از تولید، حدود ۲۸۲ مگاوات اعلام شده و مصرف برق بخش کشاورزی استان نیز حدود ۱۵ مگاوات است که توسعه خورشیدی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین پایدار آن ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در ادامه به ظرفیت‌های تأمین مالی اشاره کرد و یادآور شد: در قالب تسهیلات جز ۷-۱ و ۷-۲ ظرفیت تجهیز منابع تا حدود ۲,۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بخشی از این بسته‌ها به‌صورت هدفمند برای گروه‌های مختلف قابل استفاده است.

رستمی افزود: با هدایت بخشی از این منابع و همراهی نهادهای حمایتی، امکان ایجاد ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی در استان فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه استان بیش از ۴۵۰ دهیاری دارد، خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها می‌توانند با نرخ سود ۸ درصد، تا ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری و با دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه از تسهیلات بهره‌مند شوند.

رستمی همچنین زمان اجرای پروژه‌های خورشیدی را کوتاه دانست و گفت: این پروژه‌ها معمولاً در بازه کمتر از ۶ ماه و حداکثر تا ۸ ماه قابل بهره‌برداری هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به مزیت‌های ورود صنایع به انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تأمین برق غیردولتی از محل خورشیدی، علاوه بر تقویت مسئولیت اجتماعی و ارتقای برندینگ با رویکرد «صنعت سبز»، می‌تواند پایداری تولید را افزایش داده و در برخی سناریوها زمینه کاهش محدودیت‌های خاموشی را فراهم کند. همچنین برای صنایع مشمول، اجرای الزامات قانونی و امکان بهره‌گیری از سازوکارهای فروش برق مازاد نیز از ظرفیت‌های مهم این حوزه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر در پایان تأکید کرد: هدف استان، تجمیع ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، بخش خصوصی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای توسعه سریع پروژه‌های خورشیدی است تا ضمن کاهش فشار پیک برق، زمینه افزایش تاب‌آوری تولید و ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی در مناطق مختلف استان فراهم شود.