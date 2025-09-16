هنر و تئاتر ظرفیت مهم توسعه فرهنگی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با هنرمندان اظهار کرد: مجموعه هنر بیجار ظرفیت بسیار بالایی دارد و جایگاه هنر در جامعه اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: برای توسعه شهرستان باید تعامل میان مسئولان افزایش یابد و همگی در راستای توسعه همهجانبه گام برداریم.
فرماندار بیجار با اشاره به زیرساختهای شهرستان گفت: بسیاری از زیرساختها نیازمند بازسازی است و در حوزه تئاتر و ورزش، ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: تلاش میکنیم از ظرفیت معادن برای حمایت از هنر و تئاتر استفاده کنیم تا شادابی و نشاط اجتماعی در جامعه افزایش یابد.
کاظمی تأکید کرد: توسعه همهجانبه شهرستان نیازمند توجه به حوزه گردشگری و هنر است و باید گویش و زبان گروسی از طریق تئاتر تقویت شود تا فرهنگ و هنر شهرستان حفظ و ترویج شود.
فعالان فرهنگی و هنری بیجار خواستار حمایت از تئاتر شدند
غلام همتیان از فعالان فرهنگی و هنری بیجار با اشاره به ظرفیت بالای شهرستان در حوزه نمایش و تئاتر گفت: اولویت ما مردم هستند و تلاش میکنیم فعالیتهای فرهنگی و هنری برای مردم برگزار شود.
وی افزود: مشکلات سالن پلاتو گروس باید برطرف شود و حمایت از هنرمندان و زیرساختها در اولویت باشد.
یاسر هاشم زاده نیز با اشاره به استقبال مردم از تئاتر بیان کرد: سالیانه دو تا سه هزار نفر از نمایشهای بیجار دیدن میکنند و این بخش از جامعه شهری نیازمند حمایت بیشتری است.
وی تأکید کرد: نگهداری تجهیزات انجمن نمایش و سالن پلاتو ضروری است.
حسین موسوی، از دیگر هنرمندان گروسی، تئاتر را هنر ارزشمند و تأثیرگذار دانست و خواستار توجه و حمایت بیشتر شد.
وی گفت: تئاتر امروزه به یک حرفه تبدیل شده و لازم است از این ظرفیت اقتصادی و فرهنگی شهرستان استفاده شود.
مسئول انجمن نمایش بیجار، مشکلات زیرساختی انجمن را یادآور شد و افزود: حمایت مالی از گروههای فعال و اختصاص درصدی از بودجه اداره ارشاد به انجمن نمایش ضروری است.
محسن افشاری خاطرنشان کرد: بیجار هر ساله در جشنواره بینالمللی فجر حضور دارد اما حمایت کافی از هنرمندان صورت نمیگیرد و باید این حمایتها افزایش یابد.
