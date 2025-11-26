  1. سیاست
  2. دولت
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

عارف: عوائد حاصل از مصوبه بنزین در قالب کالابرگ به مردم ارائه می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در طرح بنزینی دولت عوائد حاصله در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه کارگروه مصوبه بنزین با بیان اینکه دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدای کار در چارچوب برنامه‌های مصوب در برنامه هفتم پیشرفت، اسناد بالادستی و سیاست‌ها و وعده‌های انتخاباتی دکتر پزشکیان حرکت کرده است، افزود: اصلاح ساختاری از آغاز به کار دولت به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و راهبرد ما در این مسیر این است که تشکیلات دولت در حد ضرورت، محدود، کارآمد، پویا و با بهره‌وری بالا شود و پایداری نسبی نیز در شرایط اقتصادی کشور به وجود آید.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در تمامی اقدامات اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها عدم آسیب به معیشت مردم و یا اجرای مکانیزم‌های جبرانی همانند کالابرگ در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گرفت، ادامه داد: کاهش و مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی با وجود شرایط آغاز به کار دولت و همچنین تحمیل یک جنگ خشن توسط رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا در دستور کار دولت در کنار طرح‌های اصلاح ساختاری و قیمت‌ها بوده است که در این مسیر گام‌های خوبی برداشتیم.

عارف با تأکید بر اینکه راهبرد دولت بر این مبنا بود که در تمامی طرح‌های اصلاح ساختاری با تعامل مردم، نخبگان و مشورت اقدام کنیم، خاطرنشان کرد: در خصوص ناترازی بانک‌ها که برای مدت‌ها جمع‌بندی دولت بود و در تجارب مشابه قبلی شاهد بودیم که مردم نگران منابع خود شدند اما این بار مردم متوجه شدند که در انحلال یکی از بانک‌ها هیچ اتفاقی برای منابع آنان نیفتاده است و با یک مکانیزم اصولی، منطقی و حساب شده به یک بانک معتبر منتقل شد که این اقدام و طرح دولت تصادفی نبود بلکه در جلسات متعدد بارها تصمیم‌گیری و ارزیابی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص راهبرد دولت چهاردهم در زمینه بنزین تأکید کرد: در حال حاضر تولید بنزین در روز ۱۲۰ میلیون لیتر است و این سوال مطرح می‌شود که آیا اجازه و اختیار داریم که بنزین را با قیمت لیتری ۶۰ سنت وارد کنیم و به مبلغ ۱,۵۰۰ تومان بفروشیم؟

وی ادامه داد: سوال دیگر این است که بنزین به گونه‌ای در جامعه تبیین شده است که هزینه‌ها در کشور به بنزین ارتباط پیدا کرده است و اگر دقت کافی در این زمینه به عمل نیاید، یک تصمیم احساسی آثار تورمی غیرمنطقی خواهد داشت و مردم تحت فشار قرار می‌گیرند.

عارف با اشاره به جلسات متعدد در دولت در خصوص مصوبه جدید بنزین تصریح کرد: حداقل برای مدت ۷ ماه یک کارگروه زبده و برجسته در خصوص مصوبه جدید بنزینی تشکیل و تصمیمات مختلف بررسی، اصلاح و مقرر شد، اقدامات اولیه و حداقلی با راهبرد کاهش واردات داشته باشیم که البته واردات صفر بنزین جز راهبردها و اقدامات اصلی دولت چهاردهم است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به تعامل با خبرگان، کارشناسان و تمامی دستگاه‌ها برای ابلاغ مصوبه بنزینی اشاره و تصریح کرد: پس از تصمیم دولت در خصوص مصوبه بنزین بار دیگر در جلسات دولت بررسی کردیم و پس از آن در سطح جامعه مطرح شد و دولت آمادگی دارد در کارگروه مصوبه بنزین و در ادامه اجرای این طرح در صورت نیاز اصلاحات لازم را به عمل آورد.

عارف با اشاره به اینکه مصوبه بنزینی مربوط به خودروهای سهمیه دولتی، لوکس و گران‌قیمت وارداتی، مناطق آزاد و صفر نوشماره تولید داخل است، اضافه کرد: سهمیه اصلی ۱۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱,۵۰۰ تومان و ۳,۰۰۰ تومان که بر اساس تولید داخلی بنزین انجام می‌شود را حفظ کرده‌ایم و مابقی که بیش از سهمیه نیاز بنزینی دارند، با قیمت ۵,۰۰۰ تومان خریداری خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه طرح بنزین دولت هیچ ارتباطی با طرح واردات بنزین سوپر ندارد، تأکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت برای بنزین سوپر با نرخ آزاد و توسط بخش خصوصی مجوزها داده شده است و این طرح مصوب در برنامه هفتم پیشرفت هیچ ارتباطی با مصوبه جدید بنزین در دولت ندارد چراکه این طرح بر اساس قیمت تمام شده و سود عادلانه برای مردم انجام می‌شود.

عارف افزود: وزارت نفت پس از بررسی‌ها برای چندین ماه متوالی و با در نظر گرفتن شرایط مناسب طرح بنزین سوپر را با نرخ اعلامی انجام می‌دهد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: دولت برای اینکه تصمیمات منطقی باشد نظرات مردم را در اجرای طرح جدید بنزین اخذ می‌کند و در صورت لزوم اصلاحات انجام می‌شود و کارگروه مصوبه بنزین شامل مسئولین ارشد اقتصادی و ذیربط اختیارات لازم برای اصلاحات را دارند و یا در صورت نیاز به دولت داده خواهد شد.

عارف با تأکید بر اینکه مصوبه بنزین دولت با همکاری مردم اجرایی می‌شود که نوعی اصلاح ساختاری در راستای کاهش واردات است، گفت: برنامه و راهبرد دولت در یکسال گذشته اجرای اصلاحات ساختاری و قیمت‌ها بر این مبنا بوده که درآمدهای حاصل را صرف معیشت مردم کند که در این طرح بنزینی دولت نیز عوائد حاصله در قالب کالابرگ به صورت منظم ارائه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران این طرح اظهار داشت: واردات بنزین برای دولت لیتری ۶۰ سنت تمام می‌شود و این در حالیست که در روز اول جنگ ۱۲ روزه مصرف بنزین به بالاتر از ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید اما تولید بنزین داخلی ۱۳۰ میلیون لیتر در روز است و ۶۰ میلیون لیتر مابقی با قیمت ۶۰ سنت وارد شد و به نرخ ۱,۵۰۰ تومان و ۳,۰۰۰ تومان در دسترس مردم قرار گرفت و آیا مردم به ما اجازه می‌دهند که به این صورت ادامه دهیم چرا که انفال و ثروت ملی است.

عارف تأکید کرد: برنامه دولت برای اجرای طرح‌ها بر این استوار است که گام به گام و با اخذ نظر کارشناسان و تعامل مردم حرکت کنیم.

همچنین در این جلسه که وزرای نفت، کشور و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، مقرر شد کمیته اجرایی ذیل کارگروه مصوبه بنزین تشکیل شود.

همچنین در ادامه حاضرین این جلسه به تشریح نظرات، ارزیابی‌ها و پیشنهادات خود در خصوص اجرای مصوبه بنزین دولت پرداختند.

    نظرات

    • NP IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 3
      پاسخ
      دست‌اندرکاران این طرح می‌گن واردات بنزین لیتری حدود ۶۰ سنت هزینه داره، ولی مصرف در موقع جنگ ۱۲ روزه به بیش از ۱۹۰ میلیون لیتر روزانه رسید، در حالی که تولید داخلی فقط ۱۳۰ میلیون لیتره و مابقی باید وارد بشه. بنزین وارداتی با هزینه پایین اما با قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شه، که این باعث فشار مالی روی دولت می‌شه و به گفته کارشناسان، چون بنزین جزو ثروت ملی (انفال) محسوب می‌شه، مردم اجازه نمی‌دن بدون تغییر قیمت‌ها این وضعیت ادامه پیدا کنه.
    • NP IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 10
      پاسخ
      دولت تاکید کرده که برنامه‌ش گام به گام و با مشورت کارشناسان و تعامل با مردم پیش می‌ره تا فشارها کم بشه و تصمیمات بهینه‌تر اتخاذ بشه. همچنین کمیته اجرایی زیر نظر کارگروه مصوبه بنزین تشکیل شده تا اجرا و نظارت بهتر بشه. این یعنی دولت تلاش می‌کنه بین کنترل مصرف، تامین بنزین و فشار مالی تعادل ایجاد کنه، ولی مسیر طولانی و حساسیه. شما فکر می‌کنی مردم این طرح رو بپذیرن یا مخالفت می‌کنند ؟
    • NP IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 10
      پاسخ
      عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تو این جلسه کارگروه بنزین توضیح داده که عواید حاصل از مصوبه جدید (مثل فروش مازاد با نرخ ۵۰۰۰ تومان برای خودروهای لوکس و دولتی) مستقیماً در قالب کالابرگ الکترونیکی به مردم برمی‌گرده تا معیشت آسیب نبینه و تورم کنترل بشه – این بخشی از اصلاحات ساختاری دولت چهاردهمه که با مشورت کارشناسان و تعامل مردمی پیش می‌ره، و هدفش کاهش واردات بنزین (از ۶۰ سنت لیتری) و رسیدن به خودکفاییه، بدون اینکه طرح بنزین سوپر (که بخش خصوصی وارد می‌کنه) رو تحت تأثیر بذاره
    • NP IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 5
      پاسخ
      مشکل اصلی همچنان ناترازی تولید (۱۲۰ میلیون لیتر روزانه) با مصرف بالاست که می‌تونه به ضرر جامعه بشه اگر کالابرگ‌ها خوب اجرا نشه و فشار تورمی بیاره، اما جبرانی‌ها مثل حفظ سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ پایین و کارگروه اصلاحی، می‌تونه تعادل ایجاد کنه – راهکار دائمی هم سرمایه‌گذاری روی افزایش تولید داخلی (مثل پالایشگاه‌های جدید) و ترویج CNG برای کاهش وابستگیه.
    • NP IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 5
      پاسخ
      کوتاه‌مدت ممکنه ضرر داشته باشه چون نرخ‌های بالاتر (مثل ۵۰۰۰ تومان برای مازاد) هزینه حمل‌ونقل و معیشت رو برای قشر متوسط و پایین افزایش می‌ده و تورم موقتی می‌آره، به خصوص اگه کالابرگ‌ها سریع و عادلانه توزیع نشه. 😕 اما بلندمدت به نفع جامعه‌ست اگر عوایدش به جبرانی‌ها (کالابرگ و مشوق CNG) برسه، واردات کم بشه و آلودگی هوا کنترل بشه – کلید موفقیت، اجرای شفاف و تعاملیه. شما فکر می‌کنید کدوم بخشش بیشتر تأثیر می‌ذاره روی زندگی روزمره‌ مردم ؟
    • NP IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 4
      پاسخ
      نظر من اینه که تورم بیشتر نگران‌کننده‌ست چون مستقیماً هزینه‌های روزانه (مثل غذا و حمل‌ونقل) رو بالا می‌بره و می‌تونه نابرابری رو تشدید کنه، در حالی که کیفیت بنزین با نظارت وزارت نفت قابل کنترله و مشوق‌های CNG می‌تونه کمک کنه. کلیدش اجرای خوب جبرانی‌هاست – شما کدوم یکی رو اولویت قرار می دهید ؟
    • NP IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      2 2
      پاسخ
      واقعاً فشار مالی به مردم (مثل افزایش نرخ مازاد بنزین و هزینه‌های حمل‌ونقل) می‌تونه زیاد باشه، به خصوص برای قشر متوسط که کالابرگ‌ها هنوز کامل جبران نکنن. نظر پیشنهادم اینه که دولت اولویت رو به توزیع سریع کالابرگ و مشوق‌های CNG بده تا فشار کم بشه؛ شما خبرگزاری مهر فکر می‌کنید چطور می‌تونن این فشار رو تعدیل کنند ؟
    • رضا IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 5
      پاسخ
      آقا بساط بنزین یارانه ای را یک بار جمع کنید تموم بشه بنزین باید به نرخ جهانی در پمپ بنزین ها ارائه بشه.مرگ یک بار شیون یه بار.
    • امیر IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      3 0
      پاسخ
      دولت چطوری می‌خواد برای اون‌هایی که خودرو ندارن جبران کنه؟
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 0
      پاسخ
      عوامل گرانی مصوبه بنزین را چه خواهید کرد؟ تاکی برای سفره مردم سنگ اندازی می کنید؟
    • IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای عارف یارانه عموی هم با فرض پرداخت افزایش نرخ بنزین بصورت یکسان به ملت بود که به سرنوشت امروز دچار شده افزایش قیمت بنزین و...در شرایط توری فعلی فاجغه بار خواهد بود چون باعث رشد بی حد قیمت کالا ها و خدمات خواهد شد شما اگر با حقوق ماهی بیست میلیون زندگی میکردید درد مردم رامی فهمیدید .
    • جمهور ملت IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      احمدی نژاد هم این را می گفت که مدیریت یارانه را به خود مردم می دهیم بعد از چند سال چه شد ، تقسیم ملت به اقشار مختلف و ندادن انفال به ملت ؟! حالا هم این یکی ، تجربه را تجربه کردن خطاست ....
    • عباس IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      0 0
      پاسخ
      همش دروغ دروغ دروغ ،یارانه من بی کارو قطع کردید بعد عواید بنزین میخواهید بدید

