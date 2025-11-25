به گزارش خبرنگار مهر رامین سمیعیان در نشست ستاد بحران استان کرمانشاه از شناسایی بیماری تب برفکی سویه اگزوتیک در برخی از نقاط روستایی استان خبر داد.

وی با اشاره به روند گسترش این بیماری گفت: با وجود اجرای طرح واکسیناسیون گسترده دام‌های سنگین بر علیه سویه مذکور در سطح استان، خطر ابتلای دام‌های سبک، به‌ویژه در مناطق عشایری، همچنان وجود دارد و وضعیت باید به‌صورت مستمر پایش شود.

سمیعیان در تشریح آخرین وضعیت ابتلاء در استان اظهار کرد: بر اساس نمونه‌گیری و بررسی‌های میدانی تاکنون ۱۷ کانون ابتلاء در نواحی روستایی و یک کانون در بخش صنعتی شناسایی شده است و خوشبختانه در بین دام‌های سنگین موردی از مرگ و میر ثبت نشده است.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه تأکید کرد: مراقبت‌های بهداشتی و محدودسازی تردد دام در مناطق آلوده، نقش مؤثری در مهار بیماری دارد و از دامداران خواست با مأموران دامپزشکی همکاری کامل داشته باشند.