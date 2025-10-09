استاندار کرمانشاه وارد بخش کوزران شد؛ بررسی میدانی مشکلات منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای مدیریت میدانی مدیر ارشد استان، صبح پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با همراهی فضلالله رنجبر نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی وارد بخش کوزران شهرستان کرمانشاه شد.
استاندار کرمانشاه در بدو ورود به این بخش، با حضور در مزار شهدای کوزران، به مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد و یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.
هدف اصلی این سفر، بررسی میدانی مشکلات شهر و روستاهای کوزران، شناسایی موانع توسعه و تسریع در روند اجرای طرحهای عمرانی، اقتصادی و خدماتی در این منطقه عنوان شده است. دکتر حبیبی قرار است در این سفر ضمن بازدید از پروژههای عمرانی و زیرساختی، در نشستهای میدانی با مردم و مسئولان محلی نیز به صورت مستقیم در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گیرد.
این سفر در حالی انجام میشود که استاندار کرمانشاه پیش از این در قالب برنامه سفرهای منظم و رسمی، به بخشهای گواور (گیلانغرب)، بیلوار (کرمانشاه)، نوسود (پاوه)، ریجاب (دالاهو) و دینور (صحنه) سفر کرده و در جریان آنها، بخشی از مشکلات زیرساختی و مردمی این مناطق را به صورت میدانی پیگیری کرده است.
حبیبی تأکید کرده است که هدف اصلی این سفرها، تغییر رویکرد مدیریت استانی از پشت میز به میدان عمل، پیگیری بیواسطه خواستههای مردم و تلاش برای تصمیمگیری سریع و مؤثر برای رفع مشکلات مناطق مختلف استان است.
بر اساس برنامه اعلامشده، نشست بررسی مسائل و چالشهای توسعهای بخش کوزران با حضور مدیران استانی و محلی در محل بخشداری این منطقه برگزار خواهد شد.
کرمانشاه- ششمین سفر میدانی استاندار کرمانشاه به بخشهای استان با حضور در بخش کوزران شهرستان کرمانشاه انجام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای مدیریت میدانی مدیر ارشد استان، صبح پنجشنبه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه با همراهی فضلالله رنجبر نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، فرماندار کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی وارد بخش کوزران شهرستان کرمانشاه شد.
نظر شما