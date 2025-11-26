تأکید رئیس کمیسیون صنایع بر حمایت از تولید در سنقر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات صنایع و معادن شهرستان سنقر که با حضور اعضای کمیسیون، مسئولان استانی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور دوباره در این منطقه، استان کرمانشاه را یکی از نقاط مهم کشور از نظر ظرفیتهای صنعتی، مرزی و نقشآفرینی در سالهای دفاع مقدس دانست.
علیزاده با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات کشور به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام میشود، گفت: وجود بازارچههای مرزی فعال، فرصت ارزشمندی برای توسعه تجارت است، اما در کنار این ظرفیتها، استان همچنان با محرومیتها و کمبودهایی روبهرو است که باید برای رفع آنها اقدام عملی و هماهنگ صورت گیرد.
وی سفر مشترک اعضای کمیسیون و معاونان وزارت صمت را اقدامی مؤثر برای لمس دقیق مشکلات واحدهای تولیدی خواند و افزود: وقتی مسئولان ملی شرایط را از نزدیک مشاهده میکنند، ذهنیت روشنتری برای حمایت پیدا میشود و این موضوع در تصمیمگیریهای آینده تأثیرگذار است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در ادامه از حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر بهعنوان «نیرویی صادق، کارآمد و پیگیر» یاد کرد و گفت: «آقای حسینیکیا در سه دوره مجلس با تلاش و صداقت اعتماد مردم را جلب کرده است. ایشان در کمیسیون جایگاه ویژهای دارند و ما نیز برای حل مسائل استان همراه ایشان هستیم.»
علیزاده خطاب به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران حاضر گفت: اگر قصد توسعه، ایجاد طرح جدید یا ورود به سرمایهگذاری دارید، مطمئن باشید پشتوانهای جدی در کنار خود دارید. تمام ظرفیتهای کمیسیون صنایع برای حمایت از برنامههای توسعهای شهرستان سنقر آماده بهکار است.
وی با اشاره به برنامه بازدیدهای میدانی و تقسیم گروهها برای بررسی مناطق غربی استان افزود: بحثهای قابل حل در استان با همراهی استاندار و مدیران همانجا نهایی میشود و موارد ملی نیز در تهران با دعوت از وزرا و مدیران ارشد پیگیری خواهد شد.
علیزاده در پایان با قدردانی از فرماندار سنقر و مدیران استانی که در برگزاری این سفر همکاری داشتند، تأکید کرد: همدلی و هماهنگی شکلگرفته میان مسئولان کرمانشاه ارزشمند است و کمیسیون صنایع تا پایان پیگیریها در کنار نمایندگان استان و تولیدکنندگان خواهد بود.
