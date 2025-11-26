به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت صنعت و معدن استان کرمانشاه که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاونان وزارت صمت، نمایندگان استان، مسئولان اتاق بازرگانی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با قدردانی از حضور مهمانان ملی و استانی، اظهار کرد: این نشست فرصت ارزشمندی برای بررسی دقیق‌تر زیرساخت‌های تولید و انرژی در کرمانشاه فراهم می‌کند.

حبیبی با اشاره به وسعت ۲۵ هزار کیلومتر مربعی و جمعیت دو میلیونی استان گفت: الگوی اشتغال کرمانشاه نشان می‌دهد سهم خدمات همچنان بر سایر بخش‌ها غلبه دارد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای تقویت صنایع پایه و صنایع انرژی‌محور است.

وی در ادامه به سند نفت، گاز و پتروشیمی استان کرمانشاه که اخیراً به تأیید وزارت نفت رسیده اشاره کرد و افزود: اجرای کامل این سند می‌تواند تحولی بنیادین در اقتصاد منطقه ایجاد کند و حتی تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان را افزایش دهد.

استاندار با اشاره به فعالیت سه مجموعه پتروشیمی و سه طرح در حال اجرا در استان تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها کرمانشاه را به یکی از قطب‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور تبدیل خواهد کرد.

حبیبی سپس دو مطالبه اصلی خود از اعضای کمیسیون صنایع و معادن را مطرح کرد و گفت: نخست، عملیاتی شدن سند نفت و گاز با همکاری مستقیم وزارت نفت ضروری است و دوم، تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای پیشبرد طرح‌های پتروشیمی که برخی از آنها به پیشرفت بیش از ۶۰ تا ۸۵ درصد رسیده‌اند و با رفع مانع مالی می‌توانند در کوتاه‌مدت وارد مدار تولید شوند.

وی با تأکید بر اینکه تحقق این موارد به نفع استان و کشور خواهد بود، اعلام کرد: گزارش تفصیلی وضعیت صنعت و معدن در جلسه عصر ارائه می‌شود و بخش عمده مباحث تخصصی در آن نشست مطرح خواهد شد.

استاندار در پایان ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان استان و مسئولان ملی، ابراز امیدواری کرد خروجی سفر کمیسیون صنایع و معادن شتاب‌گیری پروژه‌های پیشران و گره‌گشایی از طرح‌های نیمه‌تمام باشد.