به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه صنعت و معدن شهرستان سنقر ظهر چهارشنبه با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان محلی، فرماندار سنقر و نماینده مردم شهرستان در مجلس برگزار شد.

در این جلسه، فعالان صنعتی مشکلات مربوط به تأمین انرژی، نقدینگی، روند اخذ مجوزها و محدودیت‌های زیست‌محیطی را مطرح کردند و خواستار اجرای تصمیمات عملی برای بهبود فضای تولید شدند.

نماینده مردم سنقر در مجلس در این نشست تأکید کرد که بسیاری از مسائل قابل پیگیری در سطح ملی است و قرار است موارد تخصصی در جلسات تهران با حضور مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.