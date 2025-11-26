  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

بررسی چالش‌های صنایع سنقر با حضور نمایندگان مجلس

بررسی چالش‌های صنایع سنقر با حضور نمایندگان مجلس

کرمانشاه – نشست ارزیابی مشکلات صنایع و معادن سنقر با حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس، فرماندار، نماینده شهرستان و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد تا موانع تولید بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه صنعت و معدن شهرستان سنقر ظهر چهارشنبه با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تولیدکنندگان محلی، فرماندار سنقر و نماینده مردم شهرستان در مجلس برگزار شد.

در این جلسه، فعالان صنعتی مشکلات مربوط به تأمین انرژی، نقدینگی، روند اخذ مجوزها و محدودیت‌های زیست‌محیطی را مطرح کردند و خواستار اجرای تصمیمات عملی برای بهبود فضای تولید شدند.

نماینده مردم سنقر در مجلس در این نشست تأکید کرد که بسیاری از مسائل قابل پیگیری در سطح ملی است و قرار است موارد تخصصی در جلسات تهران با حضور مسئولان وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.

کد خبر 6669100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها