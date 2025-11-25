هشدار پلیس فتا: کلاهبرداری با «هوش مصنوعی» در کمین کاربران خوزستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح آخرین وضعیت جرایم سایبری، این جرایم را به ۲ دسته سنتی و مدرن تقسیم‌بندی کرد.

وی همچنین به جرایم سنتی سایبری و کلاهبرداری‌هایی مانند ارسال پیامک‌های جعلی ابلاغیه و دریافت یارانه اشاره کرد و گفت: پرداختهای آنلاین غیرمجاز از طریق سایت‌های واسطه، به ویژه سایت «دیوار» از دیگر مصادیق این دسته از جرایم است.

رئیس پلیس فتا خوزستان در ادامه به جرایم نوین و پیچیده سایبری پرداخت و خاطرنشان کرد: هوش مصنوعی یک تکنولوژی بسیار سریع و در حال پیشرفت است که متأسفانه شیادان سایبری از قابلیت‌های آن در جهت کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

وی افزود: متأسفانه برخی از هموطنان علاقه‌مند به استفاده از نرم‌افزارهای ویرایش و طراحی تصویر با هوش مصنوعی هستند و کلاهبرداران با سوءاستفاده از این فرصت، اقدام به ایجاد یک بدافزار تحت عنوان «هوش مصنوعی» می‌کنند و شهروندان را به بهانه ویرایش حرفه‌ای تصاویر، ترغیب به نصب آن می‌شوند.

رئیس پلیس فتا خوزستان شیوه عمل این کلاهبرداران را اینگونه تشریح کرد: در این بدافزارها پیامی برای شهروندان با این مضمون ارسال می‌شود: «سلام، چند تا عکس یادگاری داشتیم باهاشون یه برنامه ساختیم، توی عکس‌ها شما هم بودی، با هوش مصنوعی ساختیمش، حتماً ببین خیلی خوب شدن» که به محض کلیک بر روی لینک و نصب این برنامه جعلی، گوشی قربانی آلوده شده و تمامی اطلاعات شخصی و نرم‌افزارهای بانکی او در اختیار هکر قرار گرفته و در نهایت حساب‌های مالی وی خالی می‌شود.

وی با اعلام یک مورد از این کلاهبرداری‌ها گفت: متأسفانه در چند روز گذشته، یکی از هموطنانمان در استان خوزستان بر اثر نصب این نرم‌افزار جعلی، ۵۰ میلیون تومان از دارایی خود را از دست داد.

سرهنگ کارآگاه حسینی با هشدار به شهروندان تاکید کرد: به هیچ وجه برنامه‌های پیشنهادی از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را نصب نکنند و برای نصب برنامه‌های هوش مصنوعی، حتماً به سراغ فروشگاه‌های نرم‌افزاری معتبر و رسمی مانند «بازار» و «مایکت» بروید و از دریافت برنامه از منابع غیرمطمئن جدا خودداری کنند.