به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: به دنبال دستور فرمانده انتظامی استان برای رسیدگی به چندین فقره سرقت منزل، پرونده در اختیار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قم قرار گرفت.
وی افزود: وقوع این سرقتها موجب ایجاد احساس ناامنی در میان شهروندان شده بود و کارآگاهان با حضور در محلهای وقوع جرم، بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته و جمعآوری ادله، سرنخهایی از عوامل سرقت به دست آوردند.
رئیس پلیس آگاهی قم ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد سارقان با استفاده از ۲خودروی پژو ۲۰۷ و پژو پرشیا سفیدرنگ با پلاکهای جعلی در محلهای سرقت تردد میکردند.
وی گفت: با بهرهگیری از روشهای نوین پلیسی و اقدامات فنی، پلاک اصلی خودرو شناسایی و مشخص شد متهم اصلی فردی اهل یکی از استانهای غربی کشور است.
عباسعلیپور گفت: تحقیقات تکمیلی نشان داد این فرد به همراه همدست خود در شهرستان شهریار در حال تردد و آمادهسازی برای سرقت دیگری است. بر همین اساس، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی قم با هماهنگی مقام قضائی به شهریار اعزام و با همکاری مأموران انتظامی این شهرستان، متهم و همدستش را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
