اعلام آمادگی روسیه برای کمک به مقابله با تروریسم در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ضمن تقدیر از تلاشهای دولت نیجریه در مقابله با تروریسم گفت: مقابله با تروریسم یک چالش جهانی است. ما بر این باوریم که نیجریه با حمایت جامعه بینالمللی، نهادهای ذیربط سازمان ملل و اتحادیه آفریقا قادر به انجام این مأموریت خواهد بود. روسیه نیز به نوبه خود آماده است کمکهای مورد نیاز را در اختیار نیجریه قرار دهد.
بوکوحرام از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را در نیجریه آغاز کرده و سپس به نیجر، چاد و کامرون نیز گسترش یافت. در سال ۲۰۱۵، ارتش نیجریه ضربه سنگینی به این گروه وارد کرد و بخش عمدهای از مناطق تحت کنترل آن را پس گرفت. در همان سال، بخشی از عناصر بوکوحرام با پیوستن به داعش نام «داعش غرب آفریقا» را برگزیدند.
در نیجریه، آدمربایی برای دریافت باج نیز توسط گروههای تبهکار رواج دارد. در آوریل ۲۰۱۴، عناصر بوکوحرام ۲۷۶ دختر دانشآموز را در شهر چیبوک ربودند که ۵۷ نفر از آنها بعداً موفق به فرار شدند، اما تعدادی همچنان مفقود هستند.
در پی تشدید حملات به مدارس، «بولا تینوبو» رئیسجمهوری نیجریه سفر خود به نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی را لغو کرد.
