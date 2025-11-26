اعلام وضعیت اضطراری امنیتی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانچ، «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهور نیجریه امروز چهارشنبه وضعیت اضطراری امنیتی در سراسر این کشور اعلام کرد.

رئیس جمهور نیجریه به پلیس و نیروهای مسلح کشورش دستور داد تا برای مقابله با ناامنی فزاینده در سراسر کشور، نیروهای بیشتری را استخدام کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی مجلس ایالتی صادر شد، رئیس جمهور به پلیس دستور داد تا ۲۰ هزار افسر جدید را استخدام کند و کل جذب برنامه‌ریزی شده را به ۵۰ هزار نفر برساند.

رسانه‌ها دلیل دستور «بولا احمد تینوبو» را افزایش تعداد آدم ربایی ها در این کشور اعلام کرده‌اند.