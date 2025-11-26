  1. بین الملل
اعلام وضعیت اضطراری امنیتی در نیجریه

در پی وقوع چندین مورد آدم ربایی در نیجریه، رئیس جمهور این کشور وضعیت اضطراری امنیتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پانچ، «بولا احمد تینوبو» رئیس جمهور نیجریه امروز چهارشنبه وضعیت اضطراری امنیتی در سراسر این کشور اعلام کرد.

رئیس جمهور نیجریه به پلیس و نیروهای مسلح کشورش دستور داد تا برای مقابله با ناامنی فزاینده در سراسر کشور، نیروهای بیشتری را استخدام کنند.

در بیانیه‌ای که از سوی مجلس ایالتی صادر شد، رئیس جمهور به پلیس دستور داد تا ۲۰ هزار افسر جدید را استخدام کند و کل جذب برنامه‌ریزی شده را به ۵۰ هزار نفر برساند.

رسانه‌ها دلیل دستور «بولا احمد تینوبو» را افزایش تعداد آدم ربایی ها در این کشور اعلام کرده‌اند.

