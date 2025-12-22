تاکید روسیه بر حمایت از توان دفاعی جمهوری آفریقای مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر بیکانتوف سفیر روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی در مصاحبه با تاس گفت که ارتش این کشور به خوبی تجهیز شده و با حمایت مسکو، به توسعه توانمندی های دفاعی خود ادامه می‌دهد.

این دیپلمات روس با بیان اینکه روسیه همچنان شریک اصلی فنی-نظامی جمهوری آفریقای مرکزی است، افزود: چشم‌انداز همکاری روسیه و جمهوری آفریقای مرکزی در صنعت دفاعی بسیار امیدبخش است.

پیشتر، فوستین آرشَنج توآدرا رئیس‌جمهور جمهوری آفریقای مرکزی، در سخنرانی خود در مجلس ملی اعلام کرده بود که تعداد نیروهای ارتش این کشور، طی ۹ سال گذشته از ۶ هزار به ۲۶ هزار نیرو افزایش یافته و ارتقای آن به ۵۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد.

نفوذ روسیه و چین در قاره آفریقا روبه گسترش است. اروپا و آمریکا درباره همکاری های اقتصادی، سیاسی و نظامی مسکو و پکن با دولت های آفریقایی ابراز نگرانی کرده اند.