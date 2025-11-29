آغاز جشنواره «الف تا ی مقاومت»؛ معلمان آثار خود را ارسال کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر دومین رویداد الفتای مقاومت با حضور وزیر آموزشوپرورش رونمایی شد.
در نشست صمیمی وزیر آموزشوپرورش با فرماندهان حوزه ستادی مرکز بسیج وزارت آموزشوپرورش، طی مراسمی از پوستر دومین رویداد الفتای مقاومت رونمایی شد.
وزیر آموزشوپرورش در این نشست با تاکید بر ضرورت تجربهگردانی و معرفی تجربیات برتر معلمان در حوزه مقاومت به عنوان یکی از گامهای مهم اجرای سند تحول بنیادین، از تمامی معلمان، مدیران، هنرآموزان، انجمنهای اولیا و مربیان و همه کادر آموزشی و پرورشی مدارس برای مشارکت در این رویداد دعوت کرد.
گفتنی است از ۸ آذرماه، معلمان کشور میتوانند با مراجعه به وبگاه رویداد الفتای مقاومت به نشانی land.javane.org نسبت به ثبت و ارسال تجربیات خود اقدام کنند.
معلمان علاقهمند و دغدغهمند میتوانند آثار و تجربیات خود را با موضوع ظلم ستیزی و با تاکید بر موضوع فلسطین و جنگ ۱۲ روزه تا تاریخ ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ ارسال کنند.
