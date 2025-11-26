تشریح جلسه اصل ۹۰ درباره بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی‌زاده در خصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۳۹۳ با حدود ۷۰۰ نفر از معلمانی که در تربیت معلم تدریس داشتند، شکل گرفته و بر اساس مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۶، قرار بود اساتید تا سن ۶۵ سالگی در خدمت دانشگاه باقی بمانند.

وی افزود: متأسفانه در سال ۱۳۹۷ برخی اساتید به شکل متفاوتی بازنشسته شدند و تابستان امسال نیز با تصمیمی خلق‌الساعه، احکام بازنشستگی با حقوق بسیار پایین برای آن‌ها صادر شد.

معتمدی‌زاده ادامه داد: جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولانی از نهادهای نظارتی و اداری به مدت سه ساعت و نیم برگزار شد و فعلاً تصمیماتی برای اصلاح احکام بازنشستگی با هشت پایه بیشتر گرفته شد تا به اساتید کمک شود؛ البته جلسات و بررسی‌های ما ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: بسیاری از این اساتید خواستار بازگشت به سیستم و ادامه تدریس هستند. هدف نهایی این است که اساتید بتوانند مطابق مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۶ تا سن ۶۵ سالگی در دانشگاه فرهنگیان باقی بمانند و عدالت در زمینه خدمت آنان برقرار شود.

وی گفت: برخی از این اساتید تاکید دارند که پرونده این موضوع را تکمیل و به قوه قضائیه ارسال کنیم و تعداد زیادی از آنان هم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند.