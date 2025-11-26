  1. سیاست
  2. مجلس
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

تشریح جلسه اصل ۹۰ درباره بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، جلسه اخیر این کمیسیون درباره بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی‌زاده در خصوص جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۳۹۳ با حدود ۷۰۰ نفر از معلمانی که در تربیت معلم تدریس داشتند، شکل گرفته و بر اساس مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۶، قرار بود اساتید تا سن ۶۵ سالگی در خدمت دانشگاه باقی بمانند.

وی افزود: متأسفانه در سال ۱۳۹۷ برخی اساتید به شکل متفاوتی بازنشسته شدند و تابستان امسال نیز با تصمیمی خلق‌الساعه، احکام بازنشستگی با حقوق بسیار پایین برای آن‌ها صادر شد.

معتمدی‌زاده ادامه داد: جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولانی از نهادهای نظارتی و اداری به مدت سه ساعت و نیم برگزار شد و فعلاً تصمیماتی برای اصلاح احکام بازنشستگی با هشت پایه بیشتر گرفته شد تا به اساتید کمک شود؛ البته جلسات و بررسی‌های ما ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: بسیاری از این اساتید خواستار بازگشت به سیستم و ادامه تدریس هستند. هدف نهایی این است که اساتید بتوانند مطابق مصوبه هیئت امنا در سال ۱۳۹۶ تا سن ۶۵ سالگی در دانشگاه فرهنگیان باقی بمانند و عدالت در زمینه خدمت آنان برقرار شود.

وی گفت: برخی از این اساتید تاکید دارند که پرونده این موضوع را تکمیل و به قوه قضائیه ارسال کنیم و تعداد زیادی از آنان هم شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند.

کد خبر 6669163
زهرا علیدادی

