  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

تل‌آویو: حماس قدرت خود را در غزه بازسازی کرده است

تل‌آویو: حماس قدرت خود را در غزه بازسازی کرده است

مسئولان نظامی رژیم صهیونیستی به بازسازی توان نیروهای حماس در نوار غزه و به دست گرفتن کنترل این باریکه اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که مسئولان نظامی بلندپایه این رژیم از بازسازی توان نیروهای حماس در غزه وحشت داشته و به محافل سیاسی تل آویو در این خصوص هشدار داده‌اند.

در این گزارش آمده است که نیروهای حماس در حال بازسازی خود در غزه هستند و توانسته‌اند تقریباً کنترل کامل این باریکه را به دست بگیرند.

در گزارش مذکور تاکید شده است که حماس زیرساخت‌های مهم خود را بازسازی کرده و در میان ساکنان نوار غزه نفوذ و جایگاه دارد.

مسئولان بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که نمی‌توان بازسازی توان حماس در نوار غزه را نادیده گرفت.

کد خبر 6668644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها