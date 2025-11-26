به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که مسئولان نظامی بلندپایه این رژیم از بازسازی توان نیروهای حماس در غزه وحشت داشته و به محافل سیاسی تل آویو در این خصوص هشدار دادهاند.
در این گزارش آمده است که نیروهای حماس در حال بازسازی خود در غزه هستند و توانستهاند تقریباً کنترل کامل این باریکه را به دست بگیرند.
در گزارش مذکور تاکید شده است که حماس زیرساختهای مهم خود را بازسازی کرده و در میان ساکنان نوار غزه نفوذ و جایگاه دارد.
مسئولان بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کردند که نمیتوان بازسازی توان حماس در نوار غزه را نادیده گرفت.
