وعده «ترامپ آرژانتین» به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین در جریان دیدار با گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در بوینس آیرس گفت که کشورش قصد دارد سفارت خود را در قدس اشغالی طی سفر میلی به اراضی اشغالی افتتاح کند.

وی اضافه کرد که این اقدام طی بهار سال آتی رخ خواهد داد.

در ابتدای نشست دوجانبه میلی و ساعر بدون حضور همراهانشان، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پیروزی رئیس جمهور آرژانتین را در انتخابات تبریک گفت و میلی نیز در این دیدار کلاه مخصوص یهودیان را بر سرش گذاشت.

ساعر مدعی شد که پیروزی میلی در انتخابات یک معجزه برای آرژانتین به شمار می‌رود و به نفع یهودیان است! وی از حمایت‌های تمام قد میلی از رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

ساعر در ادامه مجیزگویی خود برای ترامپ آرژانتین مدعی شد که وی دستاوردهای اقتصادی خوبی برای این کشور محقق کرده است. این در حالی است که اوضاع بد اقتصادی آرژانتین باعث شده اعتراضات کارگری در این کشور شدت بگیرد.

رئیس‌جمهور راست‌گرا و پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یکی از متعصب‌ترین مقامات خارجی هوادار ترامپ بود و آشکارا از ترامپ حمایت می‌کرد.

در این نشست در خصوص ترور شهید هیثم الطباطبائی یکی از فرماندهان برجسته حزب الله و اوضاع لبنان نیز رایزنی شد!