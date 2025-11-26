به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، در یک اقدام قابل تأمل، رژیم صهیونیستی در صف حامیان بیانیه صادره از سوی دولتهای عضو سازمان ملل علیه چین ایستاد.
بر اساس این گزارش، اقدام رژیم صهیونیستی علیه چین به مثابه تغییر سیاستهای این رژیم در قبال پکن به شمار میرود. پیش از این تل آویو در موارد مشابه گذشته از امضای چنین بیانیههایی به دلایل سیاسی و اقتصادی خودداری میکرد.
هیئت آمریکا نزد سازمان این بیانیه را به صورت رسمی در تاریخ ۲۱ نوامبر منتشر کرد و ۱۵ دولت از جمله انگلیس، استرالیا و ژاپن آن را امضا کردند.
در این بیانیه، دولتهای مذکور مدعی نقض حقوق بشر در چین شدهاند.
