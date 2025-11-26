به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت پنجم آذر، روز تأسیس بسیج مستضعفین در بیانیه‌ای عنوان کرد: امروز که جهان اسلام با چالش‌های فتنه‌انگیز روبروست و دشمنان قسم خورده انقلاب، با ابزارهای نوین استعمار، در پی تضعیف بنیان‌های اعتقادی ما هستند، بسیج به عنوان بازوی قدرتمند ولایت فقیه همچنان پیشتاز میدان است.

متن بیانیه به این شرح است:

ملت شریف و انقلابی ایران، بسیجیان دلاور و همیشه در صحنه

پنجم آذر، روزی که به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، معمار کبیر انقلاب اسلامی، بسیج مستضعفین همچون نهالی نوپا در خاک مقدس این سرزمین رویید و به درختی تناور بدل گشت؛ حزب موتلفه اسلامی، این مناسبت فرخنده را به عموم ملت ایران و بسیجیان غیور و قهرمان تبریک و تهنیت عرض می‌نماید.

بسیج، نماد ایثار، مقاومت و ولایتمداری است؛ آن نیروی مردمی که در بزنگاه‌های تاریخ، از دفاع مقدس تا مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی، چون سدی نفوذناپذیر در برابر دشمنان ایستاده و از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی پاسداری کرده است.

بسیجیان، این فرزندان خلف ملت، امروز نیز در گام دوم انقلاب، با درک عمیق از نیازهای جامعه، با همان روحیه جهادی و اخلاصی مثال زدنی، نه تنها در جبهه‌های جنگ، بلکه در عرصه‌های سازندگی، علم، فرهنگ و اقتصاد، پرچم پیشرفت و عزت ایران اسلامی را برافراشته‌اند.

امروز که جهان اسلام با چالش‌های فتنه‌انگیز روبروست و دشمنان قسم خورده انقلاب، با ابزارهای نوین استعمار، در پی تضعیف بنیان‌های اعتقادی ما هستند، بسیج به عنوان بازوی قدرتمند ولایت فقیه همچنان پیشتاز میدان است.

حزب موتلفه اسلامی، بر این باور است که بسیج، نه تنها یک سازمان، بلکه یک فرهنگ و مکتب است؛ مکتبی که از آموزه‌های قرآن و عترت الهام گرفته و در راه تحقق عدالت، آزادی و استقلال، گام‌های استوار برمی‌دارد.

ما در این روز مبارک، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطرهٔ شهیدان بسیجی و ارج‌نهادن به تلاش‌های جهادگران این عرصه، بر عهد خود با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌اللّٰه العظمی امام خامنه‌ای (مدّظله‌العالی)، تجدید پیمان می‌کنیم و با ایمان و امید، در مسیر تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی‌داریم.