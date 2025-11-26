  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

همایش بزرگ مقاومت بسیج در زاهدان برگزار شد

زاهدان - همایش بزرگ مقاومت بسیج با حضور پایگاه‌های بسیج، خانواده‌های شهدا و فرماندهان ارشد استانی در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، همایش مقاومت بسیج صبح چهارشنبه در شهر زاهدان برگزار شد.

در این مراسم، بسیجیان همه ارادت، ارگان‌ها و همه پایگاه‌های بسیج شهرستان زاهدان به همراه خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد نظامی استان حضور یافتند.

این همایش با اجرای گروه سرود، موسیقی محلی و شعرهای حماسی همراه بود و در بخش ویژه‌ای از برنامه، از خانواده‌های شهدا تقدیر به عمل آمد.

همچنین منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استان در این مراسم سخنرانی کردند و بر اهمیت نقش بسیج در تقویت روحیه مقاومت و همبستگی اجتماعی و برقراری امنیت و آرامش در جامعه تأکید داشتند.

در پایان این مراسم تشییع شهید گمنام توسط بسیجیان انجام شد.

