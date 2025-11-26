پشتکوه سیستان و بلوچستان چهارمین شب یخبندان را پشت سر گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بامداد چهارشنبه ایستگاه پشتکوه از توابع شهرستان خاش با ثبت دمای منفی ۵ درجه سلسیوس، برای چهارمین شب متوالی سردترین نقطه سیستان و بلوچستان شد. این در حالی است که این منطقه طی شب‌های اخیر همواره دمای زیر صفر را تجربه کرده و روند سرمای آن همچنان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته افزود: سه ایستگاه استان دمای زیر صفر را ثبت کردند که در این میان، پشتکوه با منفی ۵ درجه سردترین شب را داشت. دمای کمینه زاهدان نیز به منفی ۲ درجه و زابل به منفی یک درجه رسید.

وی بیان کرد: پشتکوه یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات گلخانه‌ای در استان است و بیشترین سطح زیر کشت خیار، بادمجان، گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی و فلفل را در اختیار دارد. کاهش شدید دما می‌تواند بر روند تولیدات صادرات محور این منطقه اثرگذار باشد.

حیدری گفت: به لحاظ دمایی، روند کاهش تدریجی دما در سطح استان بویژه در نیمه شمالی استان تا اواخر هفته تداوم دارد و در زاهدان و برخی مناطق نیمه شمالی یخبندان شبانه انتظار می‌رود.