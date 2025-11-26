بسیج؛ الگوی موفق همدلی و پیشرفت در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: بسیج در سیستان و بلوچستان امروز تنها یک نهاد رسمی نیست، بلکه پدیده‌ای اجتماعی و ریشه‌دار در تار و پود هویت ایرانی-اسلامی است.

حضور بسیجیان در صحنه‌های مختلف، نتیجه یک تفکر و باور عمیق به ارزش‌های انقلاب است؛ باوری که در بزنگاه‌های مختلف تاریخی و اجتماعی کارآمدی خود را ثابت کرده است.

بسیج در تمام حوزه‌ها از امنیت و دفاع گرفته تا علم، فناوری‌، اقتصاد و امداد اجتماعی نقش‌آفرین بوده و همین گستردگی فعالیت‌ها موجب شده که به بخشی مهم از سازوکار پیشرفت کشور تبدیل شود.

این حضور مؤثر، تکیه بر ایمان، ولایت‌پذیری و روحیه ایثار دارد؛ عواملی که موجب شده بسیج نه‌تنها در بحران‌ها اولین گروه حاضر در میدان باشد، بلکه در روزهای عادی نیز به‌عنوان نیرویی فعال در توسعه کشور و به خصوص سازندگی و محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان شناخته شود.

بسیج یک تفکر و جریان زنده در تار و پود انقلاب اسلامی است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در گفت و گو با خبرنگاران گفت: آنچه امروز درباره بسیج باید گفت، این است که حضور بسیجیان تنها یک حضور نمادین یا محدود به یک قشر خاص نیست؛ بلکه بسیج یک تفکر، یک روحیه و یک جریان زنده در تمام عرصه‌های کشور است.

سردار علی فدوی ادامه داد: در عرصه امنیت و دفاع، بسیجیان همیشه نخستین کسانی بوده‌اند که بدون چشم‌داشت و با جان‌فشانی، از خاک، ارزش‌ها و مردم دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن کوچک‌ترین خللی در آرامش کشور ایجاد کند.

وی افزود: اما نقش بسیج تنها به میدان مقابله محدود نیست. امروز در عرصه علم، فناوری، اقتصاد، سازندگی، محرومیت‌زدایی و حتی مدیریت بحران‌های طبیعی، حضور بسیجیان تعیین‌کننده و اثرگذار است. هر جا کشور به نیروهای پای‌کار، متخصص و جهادی نیاز داشته، بسیج همان‌جا بوده است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: آینده کشور به همین روحیه بسیجی گره خورده است؛ روحیه‌ای که از ایمان، ولایت‌پذیری، خدمت بی‌منت و عشق به مردم سرچشمه می‌گیرد و تا وقتی هست، این ملت هیچ‌گاه زمین نخواهد خورد.

بسیج؛ نور هدایت و حمایت از جریان‌های مقاومت

جانباز هشت سال دفاع مقدس و مشاور استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بسیج شجره طیبه ای است که میراث و یادگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی است؛ در کلید واژه‌ها و لغت نامه‌های سراسر جهان هیچ گونه معادل معنایی و ترجمه خارجی برای بسیج پیدا نمی‌شود.

محمد زاهد شیخی با تبریک فرارسیدن هفته بسیج تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، جنس بسیج است؛ جنس بسیج، جنس نوری است برای هدایت و حمایت از جریان مقاومتی که قرار است، حاکمان آینده زمین باشند.

وی با اشاره به اینکه در مکتب بسیج تکلیف‌محوری اصل است، افزود: سوال این است که تکلیف ما چیست؟ اگر فرمان دهد رهبر، بتازیم؛ اگر او خواهد، از ما سر ببازیم؛ و اگر صبر و قرار بخواهد، نشینیم، بسوزیم و بسازیم.

جانباز هشت سال دفاع مقدس با بیان اینکه بسیج تنها یک تشکل اجتماعی نیست بلکه یک مکتب و مسیر ولایی است، ادامه داد: هفته بسیج یادآور روحی است که از دل مردم برخاسته و همراه با ایمان، استقامت و ولایت‌پذیری، توانسته در تمام عرصه‌های انقلاب نقش‌آفرین باشد.

وی در پایان گفت: بسیج نه‌تنها پشتیبان انقلاب اسلامی، بلکه سرمایه‌ای برای همه کسانی است که آزادی، مقاومت و کرامت انسانی را باور دارند.

بسیج محدود به مأموریت‌های امنیتی و انتظامی نیست

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اهمیت حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف کشور گفت: امروز بسیج تنها یک مجموعه عملیاتی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار اجتماعی و ظرفیت مدیریتی نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

سردار محمدرضا نخعی تاکید کرد: حضور گسترده گردان‌های مقدس بسیج در سطح شهرها و مناطق مختلف، نشان‌دهنده آمادگی دائمی جوانانی است که از دل همین استان برخاسته‌اند و با روحیه ایثار و اعتقاد عمیق به ارزش‌های انقلاب، در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: نقش بسیج فقط به مأموریت‌های امنیتی یا انتظامی محدود نمی‌شود. امروز در حوزه‌های مختلف به‌ویژه بخش درمان و امداد، حضور مؤثر بچه‌های بسیجی را شاهد هستیم. در هر مقطعی که در نظام، انقلاب یا کشور با حادثه، مشکل، بحران یا تهدیدی مواجه می‌شویم، اولین گروهی که در کنار مردم می‌ایستد و بدون چشمداشت وارد عمل می‌شود، نیروهای بسیجی هستند.

جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بسیجیان در بزنگاه‌های حساس کشور همواره ثابت کرده‌اند که می‌توانند تهدید را به فرصت تبدیل کنند؛ بیان کرد: تجربه ثابت کرده است که هرگاه دشمنان تلاش کرده‌اند نقطه‌ای از کشور را به بحران تبدیل کنند، حضور آگاهانه و پررنگ بسیجیان همان نقطه را به میدان خدمت‌رسانی، پیشرفت و تقویت روحیه ملی تبدیل کرده است.

بسیجیان پشتوانه امنیت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران هستند

وی خاطرنشان کرد: این روحیه جهادی تنها مربوط به دوران بحران نیست؛ بلکه در روزهای عادی نیز بچه‌های بسیجی در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حتی اقتصادی نقش فعال دارند و چرخه خدمت‌رسانی را در جامعه به حرکت درآورده‌اند.

نخعی در پایان تأکید کرد: بسیج امروز نماد امید، اتکا و پویایی انقلاب است و حضور همه‌جانبه این جوانان متعهد، پشتوانه‌ای بزرگ برای امنیت، توسعه و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

آینده کشور در گرو استمرار همان روحیه‌ای است که بسیج را به نقطه اتکای انقلاب تبدیل کرده است؛ روحیه‌ای که ترکیبی از تعهد، تخصص و خدمت بی‌منت است؛ حضور بسیجیان در عرصه‌های مختلف، نه‌تنها توان مدیریتی کشور را تقویت می‌کند، بلکه موجب افزایش تاب‌آوری ملی در برابر تهدیدها و بحران‌ها می‌شود.

بسیج فراتر از یک نهاد، به یک فرهنگ عمومی بدل شده که توانسته جوانان بسیاری را به صحنه مشارکت فعال در امنیت، پیشرفت و سازندگی کشور بکشاند. استمرار این مسیر، نیازمند تقویت ایمان، انگیزه و حرکت جهادی است؛ مؤلفه‌هایی که سبب شده بسیج به‌عنوان سرمایه اجتماعی ماندگار، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت و امید آینده ایفا کند.