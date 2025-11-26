به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در جمع بسیجیان شهر یاسوج با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم، بسیج را نهادی برخاسته از متن جامعه و عامل اصلی انسجام، پیشرفت و امنیت کشور در چهار دهه گذشته دانست و بر نقش بیبدیل این نهاد مردمی در عرصههای مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مردم استان در استقبال و میزبانی از پیکر مطهر شهدای گمنام، بیان کرد: مردم همیشه قهرمان کهگیلویه و بویراحمد با حضور پرشور خود در مراسم تشییع شهدای گمنام بار دیگر حماسه آفریدند و نشان دادند آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی همواره سرلوحه کار و برنامههای آنان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه عزت و اقتدار کشور در سایه ایمان، وحدت و خدمت به مردم محقق میشود، تصریح کرد: امروز سالروز تشکیل نهادی است که در طول چهار دهه گذشته نقش تعیینکنندهای در تاریخ معاصر ایران داشته است؛ نهادی برخاسته از متن جامعه و تکیهگاه حرکتهای مردمی در عرصههای مختلف.
وی با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذر سال ۱۳۵۸، افزود: بسیج از همان آغاز تجلی تفکر مردم برای مردم بود و بر اساس نگاه مشارکتی و مردمی بنیان نهاده شد، نگاهی که معتقد است امنیت، پیشرفت و انسجام اجتماعی در گرو حضور و نقشآفرینی مردم است.
رحمانی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک نیروی نظامی نیست، اظهار کرد: بسیج اندیشهای اجتماعی و فرهنگی است که بر ایمان، اخلاق، مسئولیتپذیری، کمک و دفاع از ارزشها استوار است و در دوران دفاع مقدس، بسیجیان با روحیه ایثار و ایمان بینظیر در مقابل دشمن متجاوز ایستادند و صحنههایی ماندگار از فداکاری و شهادت را رقم زدند که در خاطر ملت ایران ماندگار شد.
وی با بیان اینکه نقش بسیج تنها به حوزه دفاعی محدود نمانده و این نهاد مردمی در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، علمی، آموزشی، جهادی و محرومیتزدایی نیز همواره حضوری پررنگ داشته است. بیان کرد: از خدماترسانی در بحرانها و بلایای طبیعی تا مشارکت در نهضتهای علمی و فناورانه، بسیج به عنوان بازوی اجرایی و جهادی مردم نقشآفرینی میکند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تقویت همبستگی و مشارکت آگاهانه جوانان، گفت: امروز بیش از گذشته نیازمند نهادهایی هستیم که بتوانند پیوندی فعال میان مردم و مسئولان ایجاد کنند و با تکیه بر اخلاق، شفافیت و سرمایه اجتماعی در جهت حل مشکلات کشور گام بردارند. بسیج میتواند بستر مناسبی برای شکوفایی استعدادهای جوانان و تحقق مشارکت سازنده آنان در جامعه باشد.
وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم با پیروی از آرمانهای شهدا و امام راحل (ره) در مسیر پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور گامهای مؤثرتری برداریم.
