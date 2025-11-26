به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان در ورزشگاه شهدای رشت با تبریک سالروز تشکیل بسیج و تقدیر از اجتماع باشکوه بسیجیان، اظهار کرد: این نهاد مردمی ریشه در انقلاب اسلامی و مهم‌ترین عامل تولید سرمایه اجتماعی است.

استاندار گیلان با اشاره به جایگاه سرمایه‌های گوناگون در توسعه کشور اظهار افزود: در جغرافیای ایرانی و اسلامی ما در یک منظومه کامل تولید ثروت نقش‌آفرینی می‌کنیم

وی تصریح کرد: معلم و استاد سرمایه انسانی تولید می‌کنند، هنرمندان و فرهنگیان سرمایه فرهنگی می‌آفرینند، و بخش‌های عمرانی با ساخت جاده، ساختمان، بندر و فرودگاه سرمایه مادی فراهم می‌سازند. اما همه این سرمایه‌ها بدون سرمایه اجتماعی به بار نمی‌نشینند.

حق شناس با بیان اینکه مهم‌ترین عنصر سرمایه اجتماعی اعتماد است، تصریح کرد: اگر اعتماد و همبستگی ملی نباشد، امنیت و بهره‌گیری از سایر سرمایه‌ها نیز محقق نمی‌شود.

وی بسیج را نهادی مردمی و شاهکار امام راحل بیان کرد و افزود: بسیج نقشی کلیدی در تولید سرمایه اجتماعی ایفا کرده است.

استاندار گیلان با یادآوری نقش بسیج در دفاع مقدس و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی گفت: اگر بسیج در جنگ حضور نداشت، سرنوشت آن نامعلوم بود.

وی تصریح کرد: در بحران‌هایی چون سیل و زلزله نیز بسیج همواره نخستین نیروی حاضر در صحنه بوده و با کمترین هزینه و گاه بدون هزینه، نقش‌آفرینی کرده است.

حق شناس با بیان اینکه بسیج گوهر گرانقدری است که باید قدر آن را دانست، گفت: بسیج حافظ اصلی نظام و انقلاب اسلامی بوده و مردان مرد صحنه در بحران‌ها همواره از میان بسیجیان شناخته می‌شوند.