تجلیل استاندار کرمانشاه از نقش بسیج در امنیت، مقاومت و سازندگی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در گردهمایی گسترده بسیجیان استان کرمانشاه در ورزشگاه شش‌هزارنفری امام‌خمینی (ره) با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج در چهار دهه گذشته به عنوان یکی از پایدارترین ستون‌های امنیت و خدمت در کشور شناخته می‌شود و امروز نیز با همان روحیه جهادی در متن زندگی مردم حضور دارد.

وی با بیان اینکه اندیشه بسیجی از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است، افزود: فرهنگ بسیج بر پایه ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و در تمامی عرصه‌ها از دفاع تا مدیریت بحران، از سازندگی تا رسیدگی به نیازهای مردم تجلی دارد و همین استمرار، آن را به یک هویت ماندگار تبدیل کرده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش تاریخی بسیج در صحنه‌های بزرگ انقلاب گفت: یادآوری عملیات‌هایی چون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، مرصاد و چهارزبر نشان می‌دهد این تفکر چگونه جریان مقاومت را در سخت‌ترین روزها هدایت کرده و مسیر پیروزی را رقم زده است.

حبیبی نقش بسیج را در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: همان‌گونه که در دفاع مقدس پایان نبرد به دست جمهوری اسلامی رقم خورد، در این رویارویی هم ابتکار عمل در اختیار نیروهای مسلح و بسیجیان بود. وی گفت تلاش دشمن برای تحمیل آتش‌بس تا روز هشتم بی‌نتیجه بود و در نهایت آخرین ضربه را ایران وارد کرد که پیام روشنی از اقتدار و تصمیم‌سازی ملت ایران بود.

وی ادامه داد: بسیج امروز تنها یک تشکیلات رسمی نیست، بلکه روحیه‌ای است که در دورترین روستاها تا قلب شهرها مسئولیت‌پذیری و کار جهادی را معنا می‌بخشد. از محرومیت‌زدایی و ساخت خانه و جاده تا طرح‌های آبرسانی، بهداشت، خدمات فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، حضور بسیجیان نقش‌آفرین و مؤثر است.

استاندار اظهار کرد: بسیاری از طرح‌هایی که در شرایط عادی امکان اجرای آن نبود با همین روحیه جهادی به ثمر نشست و امید جایگزین وعده شد؛ چراکه فرهنگ بسیجی باور به «می‌توانیم» را در عمل اثبات کرده است.

حبیبی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد امروز بیش از هر چیز به روحیه نترسی، تلاش خستگی‌ناپذیر و امیدآفرینی نیاز دارد و این همان ویژگی‌ای است که از دل تفکر بسیجی می‌جوشد و می‌تواند مسیر عبور از چالش‌ها را هموار کند.

وی همچنین نقش بسیج را در پاسداری از سبک زندگی ایرانی اسلامی حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: این نهاد مردمی می‌تواند در برابر موج مصرف‌گرایی، بی‌هویتی و دوری از ارزش‌ها بایستد و جامعه را به سمت رفتار اصیل، عقلانی و متعالی هدایت کند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای بسیجی در حفظ امنیت افزود: آرامش امروز کرمانشاه حاصل تلاش جوانانی است که نامشان کمتر شنیده می‌شود اما حضور آنان یکی از پایه‌های اصلی ثبات امنیت استان و کشور است.

حبیبی در پایان گفت: آینده را کسانی می‌سازند که از سختی‌ها هراسی ندارند و این ویژگی در متن فرهنگ بسیج نهادینه است؛ بنابراین این جریان مردمی هر روز کارآمدتر و فراگیرتر خواهد شد و در عرصه‌های امنیت، اقتصاد و فرهنگ نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد گسترش این فرهنگ زمینه‌ساز تعالی تمدن اسلامی و فراهم‌کننده بستر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.