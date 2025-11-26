  1. استانها
تجلیل استاندار کرمانشاه از نقش بسیج در امنیت، مقاومت و سازندگی کشور

کرمانشاه – استاندار کرمانشاه در اجتماع بزرگ بسیجیان استان با اشاره به نقش‌آفرینی این نهاد در امنیت، خدمت‌رسانی و اقتدار ایران گفت بسیج حقیقتی زنده و جریان‌ساز در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در گردهمایی گسترده بسیجیان استان کرمانشاه در ورزشگاه شش‌هزارنفری امام‌خمینی (ره) با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج در چهار دهه گذشته به عنوان یکی از پایدارترین ستون‌های امنیت و خدمت در کشور شناخته می‌شود و امروز نیز با همان روحیه جهادی در متن زندگی مردم حضور دارد.

وی با بیان اینکه اندیشه بسیجی از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته است، افزود: فرهنگ بسیج بر پایه ایمان، ایثار و مسئولیت‌پذیری شکل گرفته و در تمامی عرصه‌ها از دفاع تا مدیریت بحران، از سازندگی تا رسیدگی به نیازهای مردم تجلی دارد و همین استمرار، آن را به یک هویت ماندگار تبدیل کرده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش تاریخی بسیج در صحنه‌های بزرگ انقلاب گفت: یادآوری عملیات‌هایی چون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، مرصاد و چهارزبر نشان می‌دهد این تفکر چگونه جریان مقاومت را در سخت‌ترین روزها هدایت کرده و مسیر پیروزی را رقم زده است.

حبیبی نقش بسیج را در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: همان‌گونه که در دفاع مقدس پایان نبرد به دست جمهوری اسلامی رقم خورد، در این رویارویی هم ابتکار عمل در اختیار نیروهای مسلح و بسیجیان بود. وی گفت تلاش دشمن برای تحمیل آتش‌بس تا روز هشتم بی‌نتیجه بود و در نهایت آخرین ضربه را ایران وارد کرد که پیام روشنی از اقتدار و تصمیم‌سازی ملت ایران بود.

وی ادامه داد: بسیج امروز تنها یک تشکیلات رسمی نیست، بلکه روحیه‌ای است که در دورترین روستاها تا قلب شهرها مسئولیت‌پذیری و کار جهادی را معنا می‌بخشد. از محرومیت‌زدایی و ساخت خانه و جاده تا طرح‌های آبرسانی، بهداشت، خدمات فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی، حضور بسیجیان نقش‌آفرین و مؤثر است.

استاندار اظهار کرد: بسیاری از طرح‌هایی که در شرایط عادی امکان اجرای آن نبود با همین روحیه جهادی به ثمر نشست و امید جایگزین وعده شد؛ چراکه فرهنگ بسیجی باور به «می‌توانیم» را در عمل اثبات کرده است.

حبیبی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد امروز بیش از هر چیز به روحیه نترسی، تلاش خستگی‌ناپذیر و امیدآفرینی نیاز دارد و این همان ویژگی‌ای است که از دل تفکر بسیجی می‌جوشد و می‌تواند مسیر عبور از چالش‌ها را هموار کند.

وی همچنین نقش بسیج را در پاسداری از سبک زندگی ایرانی اسلامی حائز اهمیت دانست و تأکید کرد: این نهاد مردمی می‌تواند در برابر موج مصرف‌گرایی، بی‌هویتی و دوری از ارزش‌ها بایستد و جامعه را به سمت رفتار اصیل، عقلانی و متعالی هدایت کند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای بسیجی در حفظ امنیت افزود: آرامش امروز کرمانشاه حاصل تلاش جوانانی است که نامشان کمتر شنیده می‌شود اما حضور آنان یکی از پایه‌های اصلی ثبات امنیت استان و کشور است.

حبیبی در پایان گفت: آینده را کسانی می‌سازند که از سختی‌ها هراسی ندارند و این ویژگی در متن فرهنگ بسیج نهادینه است؛ بنابراین این جریان مردمی هر روز کارآمدتر و فراگیرتر خواهد شد و در عرصه‌های امنیت، اقتصاد و فرهنگ نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد گسترش این فرهنگ زمینه‌ساز تعالی تمدن اسلامی و فراهم‌کننده بستر ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

