دستگیری یکی از متهمان حمله مرگبار به زوج سالخورده در اهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله خشونت آمیز گروهی از اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در اهر که منجر به فوت داماد خانواده شده بود، یکی از متهمان اصلی این پرونده توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گفته منابع قضائی، این فرد پس از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای انتظامی در کم‌ترین زمان ممکن بازداشت و برای طی مراحل قانونی تحویل دستگاه قضائی شد.

بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، پیگیری‌ها در این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت ادامه دارد و تلاش برای شناسایی و دستگیری سایر عوامل دخیل در این حادثه با قاطعیت در جریان است.

علی فاضلی روز شنبه با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به این حادثه تلخ تأکید کرد: با هرگونه رفتار مجرمانه، هنجارشکنی و تعرض به امنیت و آرامش شهروندان مماشات نخواهد شد و متهمان این پرونده تحت تعقیب جدی قرار دارند.