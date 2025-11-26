۲ کارگاه‌ جعلی ویزا و گذرنامه تعطیل شد؛ ۱۰ متهم اصلی در چنگ پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی، کارآگاهان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی موفق شدند دو کارگاه فعال در زمینه جعل ویزا و گذرنامه را شناسایی و ۱۰ نفر از اعضای اصلی این شبکه سازمان یافته را دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان با طراحی صفحات جعلی، مهرهای ساختگی و نرم افزارهای پیشرفته، اقدام به تولید ویزا و گذرنامه برای متقاضیانی می‌کردند که تحت عنوان ویزای فوری، ارزان و تضمینی فریب خورده بودند این افراد در پوشش دفاتر مهاجرتی غیر مجاز فعالیت داشته و مبالغ کلانی از شهروندان دریافت می‌کردند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با تشریح مراحل عملیات این شبکه گسترده کلاهبرداری گفت: اشراف اطلاعاتی، مراقبت نامحسوس و اقدامات فنی پلیس آگاهی باعث شد اعضای این باند در لحظه تبادل مدارک دستگیر و تجهیزات کامل جعل اعم از مهرهای تقلبی، کاغذهای مخصوص و پاسپورت‌های آماد کشف و ضبط شود.

وی تاکید کرد: پلیس آگاهی با قدرت و بدون اغماض با سودجویانی که با جعل اسناد بین المللی سرنوشت شهروندان را بازیچه قرار می‌دهند برخورد می‌کند و این حوزه تحت پایش دائم می‌باشد.

این مقام انتظامی در ادامه ضمن توصیه به شهروندان با بیان اینکه هیچ گونه ویزای فوری، ارزان، تضمینی یا خارج از مسیر قانونی وجود ندارد، تصریح کرد: هر گونه مراجعه به افراد ناشناس، دفاتر مهاجرتی بدون مجوز یا صفحات مجازی به شدت خطرناک است و نیز تحویل یا استفاده از ویزا و گذرنامه جعلی باعث بازداشت در مرزها، ممنوع الخروجی و تشکیل پرونده برای فرد خواهد شد.

وی تاکید کرد: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه فروش ویزا، دعوت نامه یا مدارک هویتی را فوراً به نزدیک ترین پایگاه پلیس آگاهی یا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند.