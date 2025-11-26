به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به شرح زیر قرائت شد:

تذکر قاسم روانبخش نماینده قم و ۷۱ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت عدم دخالت ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور در عزل و نصب‌های استان‌ها

تذکر احمد راستینه و ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت هم افزایی لازم توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند و ۴۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت در مورد لزوم بازنگری در حق بیمه کارگران و نانوایان نانوایی‌ها

تذکر عباس صوفی نماینده همدان و ۵۸ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم بازگشایی سریع سامانه ثبت نام مسکن ملی

تذکر محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم افزایش نظارت بر ساخت مدارس با رعایت استانداردهای لازم

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۶۷ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از معلولان

تذکر احمد راستینه نماینده شهرکرد و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم پیگیری مذاکرات و تنظیم سیاست خارجی بر اساس اصل محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و ۵۵ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به فعالیت بی ضابطه فیلترشکن‌ها و سکوهای پیام رسان خارجی در کشور

تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت متناسب سازی یارانه با تورم

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم برخورد با کشورهای اروپایی و به ویژه با آمریکای جنایتکار از موضع قدرت

تذکر محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی اینترنت