۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

تذکر جمعی از نمایندگان به عراقچی؛ با غربی‌ها از موضع قدرت برخورد کنیم

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کردند که با غربی‌ها از موضع قدرت برخورد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به شرح زیر قرائت شد:

تذکر قاسم روانبخش نماینده قم و ۷۱ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت عدم دخالت ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور در عزل و نصب‌های استان‌ها

تذکر احمد راستینه و ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره ضرورت هم افزایی لازم توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری

تذکر علیرضا نثاری نماینده نهاوند و ۴۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت در مورد لزوم بازنگری در حق بیمه کارگران و نانوایان نانوایی‌ها

تذکر عباس صوفی نماینده همدان و ۵۸ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم بازگشایی سریع سامانه ثبت نام مسکن ملی

تذکر محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم افزایش نظارت بر ساخت مدارس با رعایت استانداردهای لازم

تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس و ۶۷ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از معلولان

تذکر احمد راستینه نماینده شهرکرد و ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم پیگیری مذاکرات و تنظیم سیاست خارجی بر اساس اصل محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی

تذکر سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد و ۵۵ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به فعالیت بی ضابطه فیلترشکن‌ها و سکوهای پیام رسان خارجی در کشور

تذکر سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد ضرورت متناسب سازی یارانه با تورم

تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه در مورد لزوم برخورد با کشورهای اروپایی و به ویژه با آمریکای جنایتکار از موضع قدرت

تذکر محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی اینترنت

    • NP IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      قطعا آقای عراقچی می تونه بدون ضعف سیاست رو پیش ببره . فعلا آقای عراقچی اینطور که از خبرهای رسمی سخنان ایشون می بینم در دیدارها خوب محکم داره پیش میره . همینطور پرقدرت سیاست رو در غرب و اروپا پیش ببرند ادامه بدن

