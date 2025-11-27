خیرآبادی: جنگ مانع حضورم در مصر شد/ امکانات کشتی در جهان بی نظیر است

جمشید خیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه قرار بود به عنوان سرمربی در مصر فعالیت کند، گفت: مدتی پیش از فدراسیون کشتی مصر با من تماس گرفتند و پیشنهاد دادند که به عنوان مدیر فنی تمام رده‌های سنی و بانوان و همچنین سرمربی تیم کشتی فرنگی در مصر مشغول به کار شوم. من هم با کسب اجازه از رئیس فدراسیون مدارک لازم را ارسال کردم و تمام امور مربوط به حضورم در مصر را پیگیری کردم.



وی گفت: اما متأسفانه جنگ ۱۲ روزه تمام برنامه‌های من را تغییر داد و به خاطر عدم صدور ویزا موفق به حضور در این کشور نشدم.



مربی کشتی فرنگی ایران عنوان کرد: برنامه‌های خوبی برای تیم ملی کشتی فرنگی مصر در نظر گرفته بودم و حتی با کشتی‌گیران ارمنستانی و داغستانی صحبت کرده بودند که در اوزانی که کشتی‌گیر ندارند از آنها استفاده کنند. شرایط خیلی خوب پیش رفته بود و حتی مبلغی هم به عنوان پیش‌پرداخت برای من واریز کرده بودند.



خیرآبادی ادامه داد: اما متأسفانه جنگ ۱۲ روزه همه برنامه‌های من را بهم ریخت و ویزای همه ایرانیان تعلیق شد و در نهایت نتوانستم به این کشور بروم. حتی فدراسیون کشتی مصر در مورد وضعیت کشتی آزاد هم با من مشورت کرده بودند و من قرار بود به آنها مربی معرفی کنم. برای کادر فنی خودم در کشتی فرنگی هم قرار بود ۶ مربی کنارم باشند اما متأسفانه قسمت نشد.



وی گفت: در نهایت من مبلغی که به عنوان پیش‌پرداخت برای امن واریز کرده بودند به حساب آنها برگرداندم. آنها هم برای کشتی فرنگی با یک مربی قرقیزستانی و برای کشتی آزاد هم با یک مربی ازبکستانی به توافق رسیدند.



خیرآبادی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به انتقادهای مبنی بر عدم پشتوانه‌سازی در کشتی و اعزام نفرات اصلی به بازی‌های کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: فدراسیون کشتی و هر فدراسیون دیگر دنباله‌رو سیاست‌های کلی وزارت ورزش هستند. مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی از هر لحاظ سطح پایینی داشت اما با توجه به اهمیت مدال‌آوری برای کاروان ایران و ارتقای جایگاه کشتی با نفرات اصلی اعزام شد.



وی گفت: قطعاً میدان دادن به کشتی‌گیران درجه دوم و سوم اهمیت زیادی دارد ولی فدراسیون می‌تواند در مسابقات قهرمانی آسیا یا مسابقات کمتر سر و صدا دارد به این کشتی‌گیران میدان بدهد. حضور کشتی‌گیران در سه رویداد پشت سر هم از نظر علمی و فنی درست نیست و ممکن است آسیب‌پذیری کشتی‌گیر بیشتر شود اما گاهی وقت‌ها براساس مصلحت تصمیم‌گیری می‌شود.



وی تاکید کرد: سیاست ورزش این بوده که با مدال کشتی‌گیران جایگاه ایران در جدول رده‌بندی ارتقا پیدا کند و ثمره آن را هم دیدیم. از ۱۲ کشتی‌گیر اعزامی ۸ نفر موفق به کسب مدال طلا شدند و جایگاه ایران را در رنکینگ جهانی بسیار ارتقا دادند.



خیرآبادی عنوان کرد: حسن رنگرز در تیم ملی کشتی فرنگی عملکرد خوبی داشته و بسیار توانمند است. امیدوارم در نهایت همه چیز به اعتلای کشتی ایران منجر شود. در حال حاضر امکاناتی که در کمپ کشتی فراهم شده در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و حتی دیگر کشورها یک دهم این امکانات را در اختیار ندارند.



وی گفت: با توجه به این تورم و اقتصاد ضعیف کشتی‌گیران کوچک‌ترین کمبود را نداشتند و تیم‌های ملی ما محکوم به کسب موفقیت هستند. برنامه ریزی‌هایی بلند مدت تا سال ۲۰۳۲ انجام شده و همه هدف مسئولان کشتی موفقیت در میدان المپیک است. مدال‌هایی که در همه مسابقات کسب می‌شود فدای یک مدال المپیک. بنابراین همه در تلاش هستند تا پرچم کشتی ایران را در المپیک لس آنجلس سربلند نگه دارند.