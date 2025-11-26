به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالاری رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با ارائه آمار جدید تردد خودروها در جادههای استان، گفت: طی هشت ماهه نخست سال جاری، مجموعاً بیش از ۵۲ میلیون و ۳۵۴ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۵۷ میلیون و ۷۸۲ هزار دستگاه، کاهش نزدیک به ۹ درصدی را نشان میدهد.
وی گفت و افزود: از کل خودروهای وارده به استان، حدود ۱۸ درصد وسایل نقلیه سنگین بودهاند که نقش مهمی در مدیریت ترافیک و برنامهریزی راهها دارد.
رئیس مرکز مدیریت راهها با اشاره به بیشترین میزان ورود خودرو طی این بازه زمانی، افزود: طبق دادههای سامانههای تردد شمار، آزادراه تهران-قم با ثبت بیش از ۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار دستگاه خودرو پرترددترین مسیر استان بوده است.
وی گفت و افزود: کمترین میزان تردد نیز مربوط به محور سلفچگان-دستجرد بوده که طی این مدت حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو از آن عبور کردهاند.
سالاری درباره سرعت متوسط خودروها در جادههای استان بیان کرد: در طول ۸ ماهه اول سال، سرعت متوسط حرکت وسایل نقلیه در جادههای قم نزدیک به ۸۶ کیلومتر در ساعت ثبت شده است.
وی افزود: بررسی ورود خودروها در آبان ماه سال جاری نیز نشان میدهد که حدود ۶ میلیون و ۱۶۴ هزار دستگاه خودرو وارد استان شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶ میلیون و ۹۲۹ هزار دستگاه، کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.
رئیس مرکز مدیریت راهها به تعداد سامانههای تردد شمار جادهای فعال در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸۷ دستگاه سامانه تردد شمار، ۸۳ دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دستگاه دوربین نظارت تصویری، ۴ سامانه عکسبرداری ثابت، ۴ تابلو پیام متغیر، یک دستگاه دوربین تردد شمار و یک سامانه توزین در حال حرکت در جادههای استان مستقر هستند.
وی گفت: علاوه بر این، یک سامانه پلاکخوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر شهرستان قم، ۷۹ دستگاه بیسیم دستی و خودرویی و ۱۳۷ سامانه ردیاب خودرویی نیز تحت نظارت این مرکز فعالیت میکنند و تمامی دادهها به صورت لحظهای پایش میشوند.
سالاری درباره اهمیت سامانههای هوشمند گفت و افزود: این سامانهها نقش کلیدی در کنترل، هدایت و پایش ترافیک جادهای دارند و ارتقا کمی و کیفی آنها همواره در دستور کار مرکز قرار دارد تا مدیریت تردد و ایمنی راهها به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی گفت و افزود: نکته قابل توجه دیگر این است که ۶۸ درصد از خودروهای عبوری در آبان ماه تنها یک روز در قم توقف داشتهاند که نشاندهنده حرکت غالب خودروها و کاهش توقف طولانی در استان است.
