۷۵ درصد خودروهای عبوری از قم تنها یک روز در این استان توقف دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالاری رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم بعدازظهر یکشنبه از ورود بیش از ۴۶ میلیون و ۱۸۹ هزار دستگاه خودرو به این استان طی هفت‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.



سالاری با اعلام این آمار افزود: مقایسه داده‌های دریافتی از ۸۷ سامانه ترددشمار جاده‌ای فعال در محورهای مواصلاتی استان نشان می‌دهد تعداد خودروهای ورودی در این مدت در قیاس با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۵۰ میلیون و ۸۵۳ هزار دستگاه خودرو ثبت شده بود، نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته است.



وی ادامه داد: در میان خودروهای وارد شده به استان، وسایل نقلیه سنگین حدود ۱۸ درصد از کل ترددها را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر سهم قابل توجه ناوگان باری و حمل‌ونقل سنگین در جاده‌های قم است.



سالاری بیشترین میزان تردد ثبت‌شده را مربوط به آزادراه تهران–قم دانست و تصریح کرد: طی بازه زمانی یادشده، بیش از ۱۱ میلیون و ۱۷ هزار دستگاه خودرو از این مسیر وارد استان شده‌اند که آزادراه تهران–قم را به پرترددترین محور جاده‌ای استان تبدیل کرده است.



رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان قم کمترین میزان تردد را در محور قدیم سلفچگان–دستجرد اعلام کرد و گفت: در این مسیر، در مجموع بیش از ۶۰۲ هزار دستگاه خودرو در هفت‌ماهه گذشته به ثبت رسیده است.



وی در ادامه به وضعیت سرعت متوسط خودروها اشاره کرد و افزود: بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند، میانگین سرعت خودروها در محورهای استان طی مدت یادشده حدود ۸۶ کیلومتر در ساعت بوده است.



سالاری با اشاره به آمار مهرماه امسال بیان کرد: در این ماه، بیش از ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار دستگاه خودرو به استان قم وارد شده‌اند که در مقایسه با مهرماه سال گذشته با بیش از ۷ میلیون و ۲۰۶ هزار تردد، کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.



وی همچنین درباره تجهیزات هوشمند مورد استفاده در محورهای مواصلاتی استان گفت: علاوه بر ۸۷ سامانه ترددشمار، هم‌اکنون ۸۳ دوربین ثبت تخلف، ۳۲ دوربین نظارت تصویری، چهار سامانه عکس‌برداری ثابت، چهار تابلوی پیام متغیر، یک سامانه توزین در حال حرکت و یک دوربین ترددشمار در محورهای مختلف استان قم فعال هستند.



رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری قم اضافه کرد: همچنین یک سامانه پلاک‌خوان در ورودی و خروجی پایانه مسافری کوثر شهرستان قم و ۱۳۷ سامانه ردیاب خودرویی از دیگر تجهیزات فعال زیرمجموعه این مرکز به شمار می‌روند که به‌صورت مستمر تغذیه و پایش می‌شوند.



وی با تأکید بر نقش سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در مدیریت، کنترل و هدایت ترافیک عنوان کرد: ارتقای کمی و کیفی این سامانه‌ها در دستور کار مرکز مدیریت راه‌های قم قرار دارد و هر سال بر اساس نیاز، توسعه و به‌روزرسانی آنها انجام می‌شود.



سالاری خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، حدود ۷۵ درصد از خودروهای عبوری طی هفت‌ماهه نخست سال تنها یک روز در قم توقف داشته‌اند که نشان‌دهنده نقش ترانزیتی و موقعیت ارتباطی ویژه این استان در شبکه راه‌های کشور است.