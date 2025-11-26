به گزارش خبرنگار مهر از شیروان، حجتالاسلام جواد غلامی صبح چهارشنبه در همایش اقتدار بسیجیان که در مصلی امام خامنهای شیروان با حضور پرشور اقشار بسیج برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، کلید حل مشکلات و موفقیت را امیدواری و خوشبینی به آینده تبیین کردهاند.
وی افزود: امیدی که بر حقایق متکی باشد، انرژیآفرین است و تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم را بیاثر میکند.
امام جمعه شیروان گفت: دشمن میکوشد با بیارزش جلوه دادن دستاوردهای انقلاب، کالاها و فرهنگ ناپسند خود را بر جامعه تحمیل کند.
حجتالاسلام غلامی بیان کرد: نقش بینالمللی بسیج انکارناپذیر است و فراتر از مرزهای ایران، گروههایی چون انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و حزبالله لبنان نیز تحت تأثیر فرهنگ بسیجی قرار گرفتهاند.
در ادامه این مراسم، علی دارابی فرمانده سپاه ناحیه شیروان ضمن تقدیر از مقام شهدا، بسیج را شجره طیبهای دانست که جلوهگاه عشق، بصیرت و خدمت بی وی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در خنثیسازی توطئههای دشمنان افزود: در شرایطی که دشمنان قسمخورده نظام با فشارهای مختلف بهدنبال تضعیف کشور هستند، بسیجیان با روحیه مقاومت، ایمان و غیرت، نگهدارنده انقلاب اسلامی باقی ماندهاند.
