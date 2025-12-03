محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محله گوهرشاد شیروان که یکی از سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای جنوب شیروان است، به دلیل قرارگیری در حدفاصل محدوده شهر و روستا به لحاظ بافت موجود با مشکلات زیادی همراه است.
وی افزود: در میانه بودن گوهرشاد باعث شده هیچ نهاد و ارگانی مسوولیت ارائه خدمات کامل به این منطقه را نپذیرد.
احمدی بیان کرد: این شهرک به دلیل فقدان زیرساختهای اولیه با مسائلی چون عدم آسفالت معابر، مشکلات برقرسانی و خدمات شهری روبروست.
نماینده عالی دولت در شیروان گفت: مشکلات اقتصادی و سرمایهگذاری امکان جذب سرمایه و توسعه گوهرشاد را محدود کرده که موجب مشکلات معیشتی نیز شده است.
احمدی افزود: با پیگیریهای انجام شده فرماندار و نماینده مجلس به زودی این شهرک تعیین تکلیف شده و با تقسیم وظایف و همدلی بین دستگاهها، اولین اعتبارات اولیه آنها در گوهرشاد هزینه خواهد شد.
فرماندار شیروان تأکید کرد: سکونتگاههای غیررسمی نباید به حال خود رها شوند و باید ساماندهی شوند و طرح ساماندهی این محله و الحاق آن به روستای چلو بزودی انجام خواهد شد.
