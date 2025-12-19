غلامی: دشمن به دنبال تغییر هویت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنهای برگزار شد، اظهار کرد: دشمن با تهاجم نرم و رسانهای با تمرکز بر ذهن، دل و باورهای ملت ایران به دنبال تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی است.
وی گفت: هدف این تهاجم وارونه جلوه دادن حقایق، ترویج باورهای غلط، زدودن باورهای درست و تغییر جهت عواطف و وفاداریها است.
امام جمعه شیروان بیان کرد: حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر یک مسئله حیثیتی و امنیتی است که تخریب آن خیانت محسوب میشود.
حجتالاسلام غلامی ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری و انسجام در جبهه فرهنگی گفت: مسؤولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی همه آحاد جامعه به ویژه کسبه و صاحبان مشاغل برای جلوگیری از تشدید مشکلات معیشتی در کنار اقدام قاطعانه مسؤولان در مقابله با فساد اقتصادی برای حرکت به جلو و خنثی کردن توطئه دشمنان ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش عدهای برای کم کردن بودجه فرهنگی کشور مذموم است و نهادهای فرهنگی کشور خدمات قابل تقدیری دارند.
