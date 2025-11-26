پایگاهی که نماد خدمت و ایثار شد؛از تربیت حافظ قرآن تاگروه جهادی امدادی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سکینه اسمی: در سال ۱۳۹۹ سند ۱۰ ساله راهبردی بسیج تصویب و ابلاغ شده که شکل گیری جامعه اسلامی با تحقق محله‌های اسلامی، احیای کارکردهای همه جانبه مساجد، تعالی بخشیدن روح حاکم بر محله با هم افزایی ظرفیت‌های مختلف و شکل گیری ۵۰ هزار محله به عنوان ۵۰ هزار قرارگاه محله اسلامی از جمله اهداف ابلاغ این سند است.

اشراف اطلاعاتی در سطح محله، شناسایی افراد مؤثر همچون پزشکان، امدادگران، رانندگان، روحانیون، معلمان و خانواده‌های ایثارگر، و همچنین برنامه‌ریزی برای اسکان، تغذیه و پشتیبانی از خانواده‌های آسیب‌دیده، از جمله مأموریت‌های اصلی قرارگاه‌های محله محور است.

مهم‌ترین کارکردهایی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بسیج مطرح فرموده‌اند، می‌توان به حضور بسیج در همه صحنه‌های مختلف، ازجمله حضور در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… اشاره کرد.

پایگاه بسیج امام جواد (ع) ارومیه یکی از پایگاه‌های نمونه کشوری توانسته در یک دهه اخیر برای تحقق این اهداف تعالی بسیج محله محور اقدامات شاخص درمانی، فرهنگی، بسیجی، عمرانی و آموزش قرآن در یکی از محلات کم برخوردار انجام دهد.

بر همین اساس بسیجیان و مسئول پایگاه بسیج امام جواد (ع) محله اسلام آباد ۲ ارومیه یکی از پایگاه‌های الگو و موفق کشوری توانسته محور وحدت و خدمت بی منت و انسجام در این محله و منطقه باشد، بخشی از اقدامات این پایگاه از مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تا رسیدگی به خانواده‌های نیازمند و اقدامات شاخص زیادی است که در گفتگو با محرم یوسفی مسئول این پایگاه که از سال ۸۷ عضو بسیج بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد و کارمند شهرداری ارومیه بوده با گوشه‌ای از این اقدامات آشنا می‌شویم.

آموزش و حفظ قرآن کریم برای ۱۰۰ نفر از نوجوانان محله

مسئول پایگاه امام جواد (ع) در محله اسلام آباد ۲ ارومیه در خصوص بخشی از فعالیت‌های این پایگاه به خبرنگار مهر گفت: این پایگاه از سال ۹۱ فعالیت خود را در این محله آغاز کرده و تاکنون توانسته فعالیت‌های زیادی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، تربیت حافظ قرآن، توزیع بسته‌های معیشتی و خدمات درمانی و… انجام دهد.

محرم یوسفی با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های اصلی این پایگاه آموزش و حفظ قرآن کریم برای جوانان و نوجوانان این محله است، اظهار کرد: در این راستا طی سال جاری برای ۱۰۰ نفر از جوانان و نوجوان محله آموزش و حفظ قرآن کریم ارائه شده است.

وی برگزاری کلاس‌های تقویتی برای تمامی مقاطع برای دختران و پسران این محله، برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی برای اقشار مختلف محله را از دیگر اقدامات این پایگاه بسیج در سال جاری عنوان کرد و افزود: در مناسبت‌های مختلف همچنین در حمایت از نیازمندان واقعی شناسایی شده در این محله بسته‌های معیشتی توزیع می‌شود.

مسئول پایگاه امام جواد (ع) در محله اسلام آباد ۲ ارومیه با اشاره به حمایت‌های این پایگاه از طرح‌های اشتغال اهالی محله گفت: در این راستا برای ۱۱ نفر از اهالی از محل منابع جمع آوری شده از مردم وام اشتغال پرداخت شده است.

یوسفی در ادامه آسفالت خیابان المهدی کوچه‌های منتهی به خیابان، برگزاری میز خدمت در مسجد با حضور استاندار و جمعی از مسئولان آذربایجان غربی را از دیگر اقدامات این پایگاه بسیج دانست و گفت: به دلیل فعالیت‌های مختلف مردم به خصوص جوانان و نوجوانان همراهی و مشارکت خوبی در این فعالیت‌ها دارند.

احداث ۴ باب منزل مسکونی و مرکز خدمات درمانی در محل مسجد محله

مسئول پایگاه امام جواد (ع) در محله اسلام آباد ۲ ارومیه ادامه داد: در کنار فعالیت‌های دینی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی اعضای پایگاه بسیج امام جواد (ع) ارومیه فعالیت‌های عمرانی زیادی در این محله طی سال جاری انجام داده‌اند که از جمله این اقدامات احداث ۴ باب منزل مسکونی برای نیازمندان محله توسط گروه جهادی پایگاه است.

یوسفی با اشاره به احداث مرکز خدمات درمانی در این محله گفت: در سل جاری مرکز خدمات درمانی در محل مسجد با هدف ارائه خدمات پزشکی به نیازمندان منطقه احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اقدامات عمرانی همچنین پل عابر پیاده که سالانه ۳۰ تصادف در آنجا رخ می‌داد در این محله توسط شهرداری با پیگیری مسجد احداث شده که اقدام قابل توجهی به شمار می‌رود.

مسئول پایگاه امام جواد (ع) در محله اسلام آباد ۲ ارومیه با اشاره به اقدامات اعضای این پایگاه در راستای ترک اعتیاد در این محله گفت: در این راستا امسال توانسته‌ایم ۶ نفر از جوانان محله را ترک اعتیاد داده و شاهد بازگشت دوباره آنها به زندگی باشیم.

یوسفی با بیان اینکه این پایگاه هم اکنون بیش از ۶۰۰ نفر عضو دارد، گفت: انجام گشت‌های شبانه رضویون و ایست بازرسی جهت ایجاد امنیت از دیگر فعالیت‌های اعضای این پایگاه به شمار می‌رود.

تشکیل گروه جهادی امدادی توسط پایگاه بسیج امام جواد (ع) ارومیه

وی همچنین از ایجاد یک گروه جهادی امدادی در این محله خبر داد و گفت: یک گروه جهادی امدادی در سال جاری تشکیل داده‌ایم و تمامی تجهیزات پزشکی و امدادی توسط این گروه تهیه شده است.

یوسفی با بیان اینکه مشخصات تمام اهالی و ساکنان این محله توسط این گروه جهادی امدادی تهیه و ساماندهی شده است، اظهار کرد: ۴۵ پزشک، پرستار، راننده کامیون، کارگر، بنا، لوله کش، سیم کشی، بهیار و… در این گروه جهت ارائه خدمات در این گروه ساماندهی شده است.

وی گفت: در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، برنامه‌های متنوعی اجرا شده است؛ برگزاری جشن‌های مذهبی مانند جشن غدیر، یادواره شهدای محله و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا. همچنین کلاس‌های قرآنی، آموزش روخوانی و روان‌خوانی قرآن برگزار می‌شود.

یوسفی افزود: هدف این اقدامات، ایجاد خوداتکایی، مشارکت اجتماعی، ارتقای امنیت پایدار و توانمندسازی خانواده‌ها و جوانان است. با اجرای این طرح‌ها، نوجوانان و جوانان علاوه بر رشد فرهنگی و مذهبی، حس مسئولیت‌پذیری و توانمندی مدیریتی را نیز تجربه می‌کنند.

۲۹ آبان تا پنجم آذرماه هرسال به عنوان هفته بسیج نامگذاری شده که امسال چهل و پنجمین سالگرد تأسیس بسیج و شعار امسال این هفته «بسیج، مردم و اقتدار ملی» تعیین شده است.