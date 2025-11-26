هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت خوزستان صادر نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به گزارش‌هایی درباره احداث فرودگاه در شهرستان «دزپارت»، خوزستان اعلام کرد تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای ایجاد فرودگاه در این منطقه صادر نشده و هرگونه اقدام عمرانی در این خصوص، مغایر قوانین و مقررات کشور و غیرقانونی است.

این سازمان در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه موضوع از طریق مکاتبه با استانداری خوزستان و سایر مراجع ذی‌ربط در دست پیگیری است، تاکید کرد که درخواست توقف فوری پروژه و انجام اقدامات قانونی لازم به دستگاه‌های مسئول ارائه شده است.

سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد احداث فرودگاه صرفاً در چارچوب مفاد «آئین‌نامه مدیریت، بهره‌برداری، احداث و توسعه فرودگاه‌های غیرنظامی» مصوب ۶ آذر ۱۴۰۱ هیئت وزیران امکان‌پذیر بوده و اخذ مجوز رسمی از این سازمان ضرورت دارد.

بر پایه این اطلاعیه، پیش از شروع هرگونه عملیات اجرایی، انجام مطالعات جامع شامل جانمایی باند، بررسی موانع طبیعی و مصنوعی، ارزیابی مخاطرات هوانوردی، مناطق پرواز ممنوع و الزامات امنیتی الزامی است تا از اتلاف منابع و هزینه‌های کشور جلوگیری شود.

این سازمان همچنین با اشاره به ماده ۹ آئین‌نامه مذکور یادآور شد احداث فرودگاه منوط به طی مراحل اخذ موافقت اصولی، دریافت مجوز احداث و دریافت مجوز بهره‌برداری است. طبق مقررات، متقاضی باید مدارک و مطالعات کامل از جمله طرح امکان‌سنجی، ضرورت احداث، جزئیات فنی و عملیاتی، ارزیابی زیست‌محیطی، توجیه اقتصادی، رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاربری‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، مجوز کمیته دائمی اداره امور فضای کشور و تأیید صلاحیت امنیتی اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق مصوبه ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی را ارائه کند.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد صدور هرگونه مجوز برای احداث فرودگاه تنها پس از تکمیل این مراحل و بررسی نهایی اسناد توسط این سازمان انجام خواهد شد.