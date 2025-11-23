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۲ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

بررسی وضعیت عملیاتی ناوگان آسمان با حضور رئیس سازمان هواپیمایی

بررسی وضعیت عملیاتی ناوگان آسمان با حضور رئیس سازمان هواپیمایی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در دیدار با مدیرعامل هواپیمایی آسمان بر ضرورت تشکیل نشست‌های تخصصی میان مدیران فنی آسمان و معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمای کشوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه معاونان و مدیران سازمان، در ادامه نشست‌های تخصصی خود با فعالان صنعت هوانوردی، با مدیرعامل هواپیمایی آسمان و جمعی از معاونین و مسئولان این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، آخرین وضعیت عملیاتی و برنامه‌های نوسازی و توسعه ناوگان هواپیمایی آسمان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان هواپیمای کشوری در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش راهبردی هواپیمایی آسمان در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور گفت: امیدوارم با همراهی فنی و عملیاتی همکاران معاونت‌های استاندارد پرواز و هوانوردی سازمان، موانع موجود در مسیر ارتقای عملکرد آسمان برطرف شود.

پورفرزانه بر ضرورت تشکیل نشست‌های تخصصی میان مدیران فنی آسمان و معاونت استاندارد پرواز، تاکید کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه بهبود ایمنی، افزایش کارایی و بازگشت هواپیمایی آسمان به جایگاه واقعی خود را فراهم کند.

کد مطلب 6665134
زهره آقاجانی

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