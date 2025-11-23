بررسی وضعیت عملیاتی ناوگان آسمان با حضور رئیس سازمان هواپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه معاونان و مدیران سازمان، در ادامه نشست‌های تخصصی خود با فعالان صنعت هوانوردی، با مدیرعامل هواپیمایی آسمان و جمعی از معاونین و مسئولان این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار، آخرین وضعیت عملیاتی و برنامه‌های نوسازی و توسعه ناوگان هواپیمایی آسمان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان هواپیمای کشوری در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش راهبردی هواپیمایی آسمان در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور گفت: امیدوارم با همراهی فنی و عملیاتی همکاران معاونت‌های استاندارد پرواز و هوانوردی سازمان، موانع موجود در مسیر ارتقای عملکرد آسمان برطرف شود.

پورفرزانه بر ضرورت تشکیل نشست‌های تخصصی میان مدیران فنی آسمان و معاونت استاندارد پرواز، تاکید کرد و گفت: این همکاری‌ها می‌تواند زمینه بهبود ایمنی، افزایش کارایی و بازگشت هواپیمایی آسمان به جایگاه واقعی خود را فراهم کند.