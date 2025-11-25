نقش کلیدی ایران در کنترل ترافیک هوایی منطقه پس از فوران آتشفشان اتیوپی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرد: فوران غافلگیرکننده آتشفشان خاموش «هارلی گوبی» در اتیوپی و گسترش ابر عظیم خاکستر آن تا هزاران کیلومتر، ترافیک هوایی منطقه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داد؛ با این حال، تشکیل کمیته تخصصی هماهنگی بینمنطقهای و مشارکت فعال ایران موجب شد جریان پروازها در خاورمیانه و آسیا بدون اختلال مهم مدیریت شود.
در نخستین ساعات روز گذشته، آتشفشان «هارلی گوبی» که هزاران سال خاموش بود، بهطور ناگهانی فوران کرد و ستونی متراکم از خاکستر و دود را تا ارتفاع حدود ۱۳ تا ۱۵ کیلومتر در جو زمین ارسال کرد. حرکت سریع این ابر آتشفشانی بهسوی شرق و همراهی آن با جریان باد، منطقهای گسترده شامل یمن در شبهجزیره عربستان، دریای سرخ، عمان، جنوب ایران و همچنین بخشهایی از هند، پاکستان و چین را متأثر ساخت.
با اعلام این شرایط و صدور اطلاعیه ویژه هوانوردی، کمیته تخصصی هماهنگی بینمنطقهای خاورمیانه که ایران نیز عضو فعال آن است، بهصورت فوری تشکیل جلسه داد. در این چارچوب، دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان بخشی از ساختار این کمیته، نقش کلیدی در هماهنگی میان کشورهای درگیر و نهادهای بینالمللی از جمله دفاتر منطقهای ایکائو در خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه و همچنین انجمن بینالمللی شرکتهای هواپیمایی (یاتا) ایفا کرد.
با محدودیتهای ایجادشده در فضای هوایی پاکستان و هند، بخش قابل توجهی از ترافیک پروازهای بینالمللی به سمت فضای ایران هدایت شد. در این شرایط، مرکز کنترل ترافیک هوایی ایران با آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی و هماهنگی با کشورهای همجوار، مدیریت جریان ورودی پروازها را بدون هیچگونه اختلال انجام داد و تمام پروازها با رعایت ایمنی از مسیرهای تعریفشده هدایت شدند.
بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، شرایط بحرانی اکنون از فضای ایران عبور کرده و وضعیت هوایی کشور در حالت عادی قرار دارد؛ هرچند بخشهایی از ابر آتشفشانی همچنان در شرق آسیا دیده میشود و توسط مراکز بینالمللی پایش و رصد میگردد.
سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که تمامی اقدامات مرتبط با رصد، ایمنی و مدیریت ترافیک هوایی در طول این حادثه تحت نظارت مستقیم این سازمان و با همکاری مرکز کنترل فضای کشور انجام شده و جریان پروازها در منطقه با موفقیت و بدون اخلال ساماندهی شده است.
