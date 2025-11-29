۱۴ فروند ایرباس ۳۲۰ در ایران مشمول ارزیابی فوری ایمنی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ امریه صلاحیت پروازی اضطراری (EAD) صادرشده از سوی آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA) برای خانواده هواپیماهای ایرباس ۳۲۰ به تمامی بهرهبرداران داخلی این ناوگان خبر داد.
این معاونت اعلام کرد با ارسال نامهای رسمی به شرکتهای هواپیمایی بهرهبردار ایرباس ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱، ضرورت اقدام فوری بر اساس دستورالعمل فنی صادرشده از سوی EASA مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس این نامه، شرکتهای هواپیمایی موظف هستند حداکثر تا پایان امروز (۸ آذر ۱۴۰۴) نسبت به بررسی شمول این امریه بر هواپیماهای تحت بهرهبرداری خود اقدام کنند.
براساس ابلاغیه، چنانچه این امریه برای هر یک از هواپیماهای ناوگان لازمالاجرا باشد، ایرلاینها باید وفق مفاد دستور EAD نسبت به اجرای کامل دستورات فنی مربوط یا زمینگیر کردن هواپیمای مشمول اقدام کنند.
بر اساس اطلاعات، هماکنون ۱۴ فروند هواپیما از خانواده ایرباس ۳۲۰ شامل ایرباس ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ در کشور فعال و عملیاتی هستند.
