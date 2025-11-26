  1. استانها
  2. کردستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

سردار رضایی: بسیج بدون چشمداشت در همه میدان‌ها کنار مردم بوده است

سردار رضایی: بسیج بدون چشمداشت در همه میدان‌ها کنار مردم بوده است

سنندج – فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: بسیج در همه مقاطع حساس انقلاب اسلامی با حضور بی‌منت در کنار مردم و نظام نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز به عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر چهارشنبه در آئین نمایش اقتدار بسیجیان در سنندج با اشاره به نقش‌آفرینی تاریخی بسیج در دوران دفاع مقدس و حضور مؤثر این نیرو در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اظهار کرد: بسیج در هر مقطع که انقلاب و مردم نیاز داشته‌اند، بدون هیچ چشمداشتی به میدان آمده و مسئولیت‌های مهمی را بر عهده گرفته است.

وی افزود: امروز بسیج یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی کشور در حوزه‌های نظامی، دفاعی، اجتماعی و عمران و آبادانی به شمار می‌رود و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رفع نیازهای جامعه در اختیار دارد.

سردار رضایی: بسیج بدون چشمداشت در همه میدان‌ها کنار مردم بوده است

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و حضور آگاهانه بسیجیان مقتدرانه در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده است، ادامه داد: تداوم راه شهدا برای صیانت از انقلاب اسلامی با افتخار دنبال خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: امروز بسیج همچنان در مسیر حفظ امنیت، خدمت به مردم و تقویت انسجام ملی نقش‌آفرین خواهد بود.

کد خبر 6669185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها