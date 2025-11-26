به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی ظهر چهارشنبه در آئین نمایش اقتدار بسیجیان در سنندج با اشاره به نقشآفرینی تاریخی بسیج در دوران دفاع مقدس و حضور مؤثر این نیرو در عرصههای مختلف خدمترسانی اظهار کرد: بسیج در هر مقطع که انقلاب و مردم نیاز داشتهاند، بدون هیچ چشمداشتی به میدان آمده و مسئولیتهای مهمی را بر عهده گرفته است.
وی افزود: امروز بسیج یکی از مهمترین سرمایههای انسانی کشور در حوزههای نظامی، دفاعی، اجتماعی و عمران و آبادانی به شمار میرود و ظرفیتهای گستردهای برای رفع نیازهای جامعه در اختیار دارد.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و حضور آگاهانه بسیجیان مقتدرانه در برابر توطئههای دشمنان ایستاده است، ادامه داد: تداوم راه شهدا برای صیانت از انقلاب اسلامی با افتخار دنبال خواهد شد.
فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: امروز بسیج همچنان در مسیر حفظ امنیت، خدمت به مردم و تقویت انسجام ملی نقشآفرین خواهد بود.
