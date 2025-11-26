به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی ظهر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان خلیل آباد اظهار کرد: بسیج برخاسته از بدنه مردم است و ساز و کار مردمی دارد و پیروزی بسیج در میدان قطعی است، زیرا این نهاد با ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی توانسته کشور را در برابر تهدیدهایی که هرکدام میتوانست یک ملت را نابود کند، به سلامت عبور دهد.
امام جمعه خلیلآباد با اشاره به نقش ولایت در موفقیتهای بسیج خاطرنشان کرد: تا زمانی که بسیجیان در سایه ولایت حرکت کنند و اطاعت از رهبری را وظیفهای قطعی بدانند، پیروزی تضمینشده خواهد بود و دنیا متحیر مانده که چگونه ایران توانسته مقاومت کند و این موفقیتها به اذعان همگان، در سایه بسیج و ولایت حاصل شده است.
وی در ادامه با ذکر نمونههای مشابه در منطقه گفت: «حشدالشعبی عراق، حزبالله لبنان و گروههای مردمی در پاکستان، همه از روحیه بسیجی الهام گرفتهاند و توانستهاند در میدانهای مختلف به پیروزی برسند. این نشان میدهد که فرهنگ بسیجی فراتر از مرزهای ایران، در جهان اسلام نیز اثرگذار بوده است.
دستجردی مشکلات اقتصادی جامعه را ناشی از بیتوجهی به روحیه بسیجی دانست و افزود: اگر مدیریت کشور با روحیه بسیجی اداره شود، مسیر پیروزی قطعی خواهد بود. بسیاری از گرفتاریهای امروز ناشی از فاصله گرفتن از فرهنگ ایثار و تکلیفگرایی بسیجی است.
امام جمعه خلیل آباد ضمن تسلیت ایام فاطمیه، بسیجیان را تربیتشدگان مکتب حضرت زهرا (س) معرفی کرد و گفت: روحیه فاطمی و بسیجی باید در جامعه گسترش یابد تا ایران اسلامی بتواند مسیر غدیر را محقق کند. اگر فرهنگ فاطمی و روحیه بسیجی در مدیریت جامعه تثبیت شود، آیندهای روشن و پیروزمندانه در انتظار کشور خواهد بود.
وی با تقدیر از فعالیت پایگاههای بسیج شهرستان در حوزههای فرهنگی، قرآنی، نهجالبلاغه، تربیت نسل جوان، زیست عفیفانه، فرزندآوری و بسیج دانشآموزی، تأکید کرد: این پایگاهها باید الگو قرار گیرند تا فرهنگ بسیجی در جامعه پیاده شود و مسیر بسیج با قدرت ادامه یابد.
در ادامه این مراسم، سرهنگ حسن مقدم فرمانده سپاه ناحیه شهرستان خلیل آباد در سخنانی مأموریتهای بسیج را برشمرد و از حضور مردم در برنامههای بسیج وشرکت در تشیع شهید گمنام میهمان این شهرستان که با شکوهی خاص در شهرستان برگزار شد، از همه اقشار مردم تقدیر کرد.
نظر شما