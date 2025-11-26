به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران استان یزد اظهار کرد: استان یزد با دارا بودن ۱۶۱۰ مدرسه و بیش از ۲۸۱ هزار دانش‌آموز، ظرفیت بزرگی در ترویج فرهنگ ایمنی دارد و دانش‌آموزان می‌توانند نقش مؤثری در انتقال این آموزش‌ها به خانواده‌ها و جامعه ایفا کنند.

وی با اشاره به شعار امسال مانور با عنوان «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور»، افزود: رویکرد این دوره از مانور، ارتقای توان عملی دانش‌آموزان در مواجهه با بحران‌ها است. تمرین‌های طراحی‌شده به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که آموزش‌های تئوری به تجربه‌ای واقعی تبدیل شود و دانش‌آموزان ضمن فراگیری آمادگی‌های مورد نیاز، نحوه واکنش صحیح در زمان وقوع زلزله یا سایر حوادث را تمرین کنند.

بالاکتفی با تاکید بر اینکه آموزش‌ها محدود به زلزله نیست، عنوان کرد: در جریان مانور، موضوعاتی نظیر نحوه پناه‌گیری، خروج اضطراری و واکنش در برابر دیگر مخاطرات طبیعی نیز آموزش داده می‌شود. هماهنگی کامل میان مدارس، مدیران بحران محلات و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده تا مانور یزد هم‌زمان در تمامی نقاط استان برگزار شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین از انتخاب ۲۷ مدرسه به‌عنوان مراکز اصلی اجرای مانور خبر داد و بیان کرد: این مدارس با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و تیم‌های ارزیاب، سناریویی واقعی و دقیق را اجرا خواهند کرد؛ سناریویی که شامل برآورد میزان تخریب، تعداد افراد درگیر و زمان واکنش نیروهای امدادی است. هدف از این طرح، تغییر نگرش نسبت به مانورهای نمایشی و تبدیل آن‌ها به ابزار آموزشی مؤثر و کاربردی است.

بالاکتفی با اشاره به نقش مدارس در پناه‌گیری و اسکان موقت هنگام بحران، بر لزوم مقاوم‌سازی سازه‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: در ساخت مدارس جدید الزامات فنی و ایمنی رعایت می‌شود و برای مدارس قدیمی نیز طرح مقاوم‌سازی در حال اجراست.

وی در پایان از آغاز طرح جامع «مدرسه آماده» در یزد خبر داد که هدف آن ایجاد وحدت رویه در آموزش‌های ایمنی، جلوگیری از موازی‌کاری میان نهادهای مختلف و استمرار آموزش‌ها در طول سال تحصیلی است.