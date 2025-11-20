برگزاری مانور حماسه و ایثار با سناریوی زلزله فرضی درشهرک انرژی‌ اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه‌فروش بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مانور تمام‌عیار «حماسه و ایثار» با سناریوی زلزله فرضی و با هدف تقویت آمادگی و آموزش دستگاه‌های امدادی استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان معین ۹ استان در حوزه مدیریت بحران است و در حوادث گذشته از جمله «جنگ ۱۲ روزه» نشان دادیم که چه اقدامات ویژه‌ای را می‌توانیم انجام دهیم و چگونه انسجام بین دستگاه‌ها به مدیریت بهتر بحران کمک کرد.

وی ادامه داد: پیشگیری از حوادث یک بخش از مأموریت ماست اما کنترل به‌موقع بحران‌ها بخش دیگر و مهم‌تر این مأموریت محسوب می‌شود، از این رو آمادگی برای واکنش سریع باید همیشه مورد توجه دستگاه‌ها قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: سال گذشته در سایت‌های هسته‌ای استان مانور برگزار شد و امسال نیز برگزاری مانور مشابه در شهرک انرژی در دستور کار قرار دارد؛ در «جنگ ۱۲ روزه» شهرک انرژی مورد اصابت قرار گرفت و چند نفر از نیروهای ما به شهادت رسیدند و همین امر ضرورت تقویت آمادگی در برابر حوادث را بیش از پیش نشان می‌دهد.

شیشه‌فروش با اشاره به لزوم بررسی نیازهای استان و استان‌های معین در حوزه مدیریت بحران گفت: باید مشخص شود برای کنترل حوادث چه امکانات و زیرساخت‌هایی مورد نیاز است تا با پیگیری اعتبارات لازم، این نیازها برطرف شود.

وی افزود: فردا در استان اصفهان نمونه‌ای از مدیریت بحران را در قالب رزمایش تمام‌عیار خواهیم دید؛ به طور قطع بازخورد این رزمایش در سطح کشور مطرح و برای دیگر استان‌ها الگوبرداری خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان با اشاره به اهمیت نظم و انضباط در شرایط بحرانی گفت: رعایت سلسله‌مراتب و نظم از نیروهای مسلح همواره الگویی مهم برای مجموعه‌های امدادی و مدیریتی در زمان وقوع حادثه محسوب می‌شود.

وی در ادامه خطاب به مسئولان مدیریت بحران کشور اضافه کرد: آلودگی هوای اصفهان در حال حاضر بسیار شدید است و باید در این زمینه باید جلسه اضطراری در سطح ملی تشکیل شود، خشکسالی تشدید شده و فرونشست را داریم و انتظار داریم خسارت ناشی از خشکسالی به کشاورزان پرداخت شود.