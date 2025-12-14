احسان بالاکتفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آمادگی استان یزد در خصوص هشدارهای هواشناسی و بارندگی پیشرو که از فردا آغاز می‌شود اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر روز دوشنبه تا پایان روز شنبه هفته آینده، چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با حضور همه اعضا تشکیل شد تا ضمن بررسی آخرین گزارش‌های هواشناسی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مقابله با سیلاب‌های احتمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، طی این مدت در سطح استان یزد شاهد بارش‌هایی خواهیم بود که ممکن است در برخی نقاط به‌صورت پراکنده و در برخی مناطق دیگر با شدت بیشتر و به‌صورت نقطه‌ای یا گسترده رخ دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی از جانب شرکت آب منطقه‌ای و اداره‌کل منابع طبیعی دریافت شده که وضعیت مسیل‌ها، سازه‌های آب و خاک و مخازن سیل‌بندها مورد بررسی قرار گرفته است تا از میزان رسوب‌برداری و افزایش ظرفیت مخازن اطمینان حاصل شود.

وی بیان کرد: هدف این اقدامات، کندسازی جریان آب و جلوگیری از وقوع روان‌آب‌ها و سیلاب‌هایی است که ممکن است خساراتی به شهرها و روستاها وارد کند.

بالاکتفی درباره آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: از مهرماه امسال دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای آمادگی در فصل پاییز و زمستان به دستگاه‌ها ابلاغ شد تا نسبت به تعمیرات مورد نیاز، آماده‌سازی تجهیزات، ماشین‌آلات، نیروهای امدادی، آموزش کارکنان و اجرای مانورهای لازم اقدام کنند. گزارش‌های این اقدامات به‌صورت منظم از دستگاه‌ها اخذ شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه دستگاه‌های اجرایی استان از آمادگی نسبی برخوردارند و در جلسه اخیر ستاد بحران نیز همه دستگاه‌ها ضمن اعلام آمادگی کامل، تأکید کردند که در صورت وقوع مخاطره یا سیلاب با هماهنگی میان‌بخشی بتوانند خسارات احتمالی را به حداقل برسانند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت، دریافت گزارش‌های لحظه‌ای از اداره‌کل هواشناسی است تا بتوانیم در صورت نیاز به تخلیه اضطراری در برخی مناطق، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهیم.