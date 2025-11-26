به گزارش خبرنگار مهر، سید میر محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان با بیان اینکه نقشه حریم راههای برون شهری استان تهیه و تدوین میشود، ابراز داشت: محورهای اصلی و شریانی در اولویت است.
وی با بیان اینکه در این طرح سازمان منابع طبیعی و ثبت اسناد همکاری دارند، افزود: هم اکنون ونک اکیپ میدانی در سطح راههای استان مستقر شدند.
رئیس اداره نگهداری حریم راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان با بیان اینکه این طرح سه ماه آینده تکمیل میشود، ابراز داشت: برای این طرح ۲۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
میر محمدی به مزایای این طرح اشاره و در ادامه تصریح کرد: این طرح به مدیریت، صیانت و کنترل بهینه از حریم راهها و شناسایی و تثبیت اراضی کمک میکند.
وی با بیان اینکه این طرح فرایند صدور اسناد مالکیت و پاسخگویی به ارباب رجوع را تسهیل خواهد کرد، افزود: در ادامه مسیر پروژه تهیه و تدوین حریم راههای روستایی نیز در دستور کار خواهد بود.
نظر شما