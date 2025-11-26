  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

اجرای طرح تعیین حریم راه‌های برون‌شهری سمنان با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار

سمنان- رئیس اداره نگهداری حریم راه‌های استان سمنان از آغاز فرآیند تهیه و تدوین نقشه حریم راه‌های برون‌شهری استان خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید میر محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان با بیان اینکه نقشه حریم راه‌های برون شهری استان تهیه و تدوین می‌شود، ابراز داشت: محورهای اصلی و شریانی در اولویت است.

وی با بیان اینکه در این طرح سازمان منابع طبیعی و ثبت اسناد همکاری دارند، افزود: هم اکنون ونک اکیپ میدانی در سطح راه‌های استان مستقر شدند.

رئیس اداره نگهداری حریم راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه این طرح سه ماه آینده تکمیل می‌شود، ابراز داشت: برای این طرح ۲۹ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

میر محمدی به مزایای این طرح اشاره و در ادامه تصریح کرد: این طرح به مدیریت، صیانت و کنترل بهینه از حریم راه‌ها و شناسایی و تثبیت اراضی کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه این طرح فرایند صدور اسناد مالکیت و پاسخگویی به ارباب رجوع را تسهیل خواهد کرد، افزود: در ادامه مسیر پروژه تهیه و تدوین حریم راه‌های روستایی نیز در دستور کار خواهد بود.

