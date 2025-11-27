مهدی صادق‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات عمرانی بهسازی و آسفالت راه روستای حسین‌آباد از توابع شهرستان آوج با تلاش جهادگران بسیج سازندگی به پایان رسیده است.

وی افزود: این پروژه شامل اجرای کامل زیرسازی و روکش آسفالت بوده و با هدف رفع دغدغه دیرینه اهالی برای تردد ایمن در همه فصول سال انجام شده است.

صادق‌پور با بیان اینکه این مسیر پیش از این در فصل بارندگی با مشکلات جدی و محدودیت‌های شدید تردد روبه‌رو بود، گفت: با انجام این اقدام جهادی، راه ارتباطی حسین‌آباد به یک مسیر پایدار، استاندارد و قابل تردد تبدیل شده و شرایط زندگی و دسترسی ساکنان روستا به خدمات مختلف به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار، به‌ویژه بهسازی راه‌های روستایی، از اولویت‌های مهم بسیج سازندگی است و تلاش جهادگران در آوج نمونه‌ای از عزم و اراده جوانان متعهد برای خدمت بی‌منت به مردم استان محسوب می‌شود.