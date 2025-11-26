به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس اظهار کرد: ارتقای معدل و افزایش قبولی دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها باید به شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران مدارس تبدیل شود و مدیرانی که در این زمینه موفق عمل می‌کنند، شناسایی، تشویق و به‌عنوان الگو معرفی شوند.

وی با اشاره به نقش محوری مدیران در اجرای سیاست‌های آموزشی افزود: انتخاب مدیران مدارس باید بر اساس شایستگی و به‌صورت دقیق، علمی و هدفمند انجام شود، چرا که همه برنامه‌های آموزش و پرورش از مسیر مدیران به مرحله عمل می‌رسد.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با بیان اینکه ۴۰ هزار دانش‌آموز استان به شبکه ملی شاد دسترسی ندارند، گفت: مهم‌ترین نیاز این قشر، تأمین زیرساخت‌های آموزشی از جمله تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.

نوری خاطرنشان کرد: حدود ۲۵ درصد دانش‌آموزان به دلیل نداشتن گوشی هوشمند یا نبود اینترنت، امکان استفاده از آموزش‌های آنلاین را ندارند؛ از این رو اولویت نخست استان، برگزاری کلاس‌های حضوری است. وی افزود: این آمار باید به‌طور میدانی و دقیق بازبینی شود و از ظرفیت خیران برای تهیه گوشی هوشمند و تبلت برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار استفاده خواهد شد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده این سرزمین هستند، اظهار کرد: باید زمینه لازم برای موفقیت و شکوفایی توانمندی‌های آنان فراهم شود.

نماینده عالی دولت در استان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید بدون هیچ تردیدی در برگزاری این اردوهای معنوی مشارکت کنند تا دانش‌آموزان و خانواده‌ها تجربه‌ای ارزشمند از این سفرها داشته باشند.

نوری، راهیان نور را «مانوری برای آمادگی روحی و معنوی نوجوانان» عنوان کرد و افزود: مناطق عملیاتی جنوب یادآور ایثار و جانفشانی رزمندگان اسلام است و باید پیام معنوی این یادمان‌ها برای نسل جوان به‌درستی تبیین شود.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه اعزام‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و هزینه‌ها، همه دستگاه‌ها موظف‌اند برای همکاری در اجرای این برنامه ملی اهتمام ویژه داشته باشند.