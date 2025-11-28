نوری: ساماندهی ورودی شهرهای خراسان شمالی باید فوری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر جمعه در جلسه تخصصی بررسی طرحهای ورودی شهرهای خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی ورودیها و خروجیهای شهرهای استان باید بهصورت فوری و با رویکرد مهندسی دقیق انجام شود و طراحی آنها منطبق بر اصول فنی، معیارهای ترافیکی، الزامات ایمنی و منظر شهری باشد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح این مسیرها باید سالها قبل در اولویت قرار میگرفت، افزود: اکنون لازم است فرآیند طراحی، بازنگری و اجرای عملیات بهسازی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
استاندار خراسان شمالی بر اهمیت توجه به جزئیات فنی تأکید کرد و گفت: طرحها باید به شکلی تدوین شود که علاوه بر رفع مشکلات موجود، در بلندمدت نیز مانع ایجاد گلوگاههای ترافیکی، ناهماهنگیهای هندسی و ضعفهای ایمنی شود و همچنین لازم است ملاحظات غیرضروری از طرحها حذف و محور اصلی کار، ارتقای رفاه، ایمنی و کیفیت سفر شهروندان و مسافران باشد.
نوری با اشاره به رویکرد ویژه دولت نسبت به مرکز استان افزود: بجنورد نیز نیازمند ارتقای جدی در مبادی ورودی است و این محورها باید بهگونهای طراحی شود که شأن مردم شهر را منعکس کند.
وی درباره طرح بازسازی ورودیهای بجنورد که توسط دانشگاه بجنورد و شهرداری در دست تهیه است، بیان کرد: این طرح باید جامع، دقیق، مبتنی بر تحلیل مهندسی و دارای پیوستهای ترافیکی و منظر شهری باشد و با دقت بیشتری نهایی شود.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تا زمان آغاز اجرای طرح اصلی، دستگاههای متولی موظفاند رفع نواقص موجود، اصلاح نقاط حادثهخیز، بهبود روشنایی، اصلاح تابلوها و پاکسازی بصری را در برنامه فوری خود قرار دهند.
نوری خاطرنشان کرد: ورودیها و خروجیهای استان باید معرف هویت شهری بوده و طرحهای مربوطه با هدف ارتقای زیبایی بصری، نظم شهری، ایمنی ترافیکی و آسایش عمومی با جدیت دنبال شود.
