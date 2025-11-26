به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، چهرهها و فعالان رسانهای عرب و بینالمللی، سیاستها و رفتارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند و اقدامات او را انحراف از سیاستهای تثبیتشده ایالات متحده در قبال منطقه و به نفع دکترین سیاسی «اول آمریکا» دانستند.
این بیانیه مشترک اعلام کرد که پروندههای باز در ونزوئلا، یمن، فلسطین اشغالی، چین و ناتو، جنبهای از بینظمی و گرایشی غیرقابل درک در سیاست خارجی او را آشکار میکند.
در این بیانیه که تعداد زیادی از روزنامهنگان عرب منطقه و نیز نخبگان آمریکایی آن را امضا کردند، تأکید شده است که سیاستهای ترامپ در منطقه و جهان نه صرفاً انزواطلبانه و نه امپریالیسم توسعهطلبانه به معنای واضح آن و نه حتی تجسم عملی شعار «اول آمریکا» به نظر میرسد، بلکه بیشتر به روش پادشاهان، امپراتوران و تزارها در دوران تاریخی باستان نزدیکتر است.
این بیانیه، سیاستهای نامنظم ترامپ را به عنوان نقض و خودکشی سیاسی قواعد بازی که توسط قدرتهای بزرگ پس از جنگ جهانی دوم وضع شده بود، توصیف میکند.
در این بیانیه آمده است که این رویکرد، منطقه و جهان را در دورهای از هرج و مرج سوق خواهد داد.
این بیانیه تأکید میکند که این رویکرد نامنظم و آشفته به سیاستهای ترامپ، با توجه به اوضاع آشفته منطقه، تنها به خشونت بیشتر دامن خواهد زد.
