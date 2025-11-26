  1. بین الملل
فعالان رسانه‌ای: سیاست های ترامپ دنیا را به هرج و مرج سوق می دهد

فعالان رسانه‌ای: سیاست های ترامپ دنیا را به هرج و مرج سوق می دهد

چهره‌ها و فعالان رسانه‌ای عرب و بین‌المللی، سیاست‌ها و رفتارهای دونالد ترامپ را عاملی برای سوق دادن دنیا به سمت هرج و مرج دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین آنلاین، چهره‌ها و فعالان رسانه‌ای عرب و بین‌المللی، سیاست‌ها و رفتارهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند و اقدامات او را انحراف از سیاست‌های تثبیت‌شده ایالات متحده در قبال منطقه و به نفع دکترین سیاسی «اول آمریکا» دانستند.

این بیانیه مشترک اعلام کرد که پرونده‌های باز در ونزوئلا، یمن، فلسطین اشغالی، چین و ناتو، جنبه‌ای از بی‌نظمی و گرایشی غیرقابل درک در سیاست خارجی او را آشکار می‌کند.

در این بیانیه که تعداد زیادی از روزنامه‌نگان عرب منطقه و نیز نخبگان آمریکایی آن را امضا کردند، تأکید شده است که سیاست‌های ترامپ در منطقه و جهان نه صرفاً انزواطلبانه و نه امپریالیسم توسعه‌طلبانه به معنای واضح آن و نه حتی تجسم عملی شعار «اول آمریکا» به نظر می‌رسد، بلکه بیشتر به روش پادشاهان، امپراتوران و تزارها در دوران تاریخی باستان نزدیک‌تر است.

این بیانیه، سیاست‌های نامنظم ترامپ را به عنوان نقض و خودکشی سیاسی قواعد بازی که توسط قدرت‌های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم وضع شده بود، توصیف می‌کند.

در این بیانیه آمده است که این رویکرد، منطقه و جهان را در دوره‌ای از هرج و مرج سوق خواهد داد.

این بیانیه تأکید می‌کند که این رویکرد نامنظم و آشفته به سیاست‌های ترامپ، با توجه به اوضاع آشفته منطقه، تنها به خشونت بیشتر دامن خواهد زد.

    • NP IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      چین اختلاف نظر داره اما رابطه اقتصادی خودش با غرب و اروپا رو حفظ می کنه چین منفعت منافع ملی یا دو طرفه حتی با غرب و اروپا رو از بین نمی‌بره . همیشه حفظ می کنه . غرب هم نگران قدرت رشد اقتصادی چین هست و سعی می کنه چین رو به شیوه های مختلف مهار کنه ..
    • NP IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      در حقیقت دو قدرت اقتصادی الان با هم درگیر هستند و یک طرف چین سعی داره اوج بگیره طرف دیگر غرب هم چاره ای نداره جز مهار چین چالش ایجاد کردن برای چین و با فشار آوردن به چین ..
    • NP IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      بازی جالبیه تماشا داره بین دو قدرت اقتصادی و از نظر من دیدنیه 😊
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      ترامپ خصلت هرج ومرج دارد عین قانون کشتی کج رفتار میکند بدون قانون قواعد
    • محمد IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      دست رژیم صهیونیسمی روی این رسانه های عربی است که اهداف چندگانه دارند.

